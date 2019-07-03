Son Dakika Haberleri: DENİZLİ İş yeri adeta mühimmat deposunu andırdı
Son Dakika Güncel Haber

DENİZLİ İş yeri adeta mühimmat deposunu andırdı

1 saat önce

İş yeri adeta mühimmat deposunu andırdıDenizli'de, otomobil yedek parçası satan bir işyerine yapılan baskında, ruhsatsız tabanca ve tüfeklerle birlikte çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi.

İş yeri adeta mühimmat deposunu andırdı
Denizli'de, otomobil yedek parçası satan bir işyerine yapılan baskında, ruhsatsız tabanca ve tüfeklerle birlikte çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkezefendi ilçesinde yedek otomobil parçası satışı yapan bir kişinin işyerinde, yasa dışı yollardan piyasaya ruhsatsız tabanca ve tüfek sürdüğünü tespit etti. Dün (salı) söz konusu işyerine operasyon düzenlendi. İşyerini arayan polis ekipleri, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, bidon kutuları içinde 9 bin 345 adet av tüfeği fişeği, 307 tabanca mermisi, 20 bıçak, 7 şarjör ve 6 tabanca kabzesi ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
DENİZLİ İş yeri adeta mühimmat deposunu andırdı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:19 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşten çıkmak için yaptığı küçük oyun, ölümüne neden oldu Bodrum'da, jet skili hırsızlar iş adamlarının yatlarına dadandı Başarılı şarkıcı Işın Karaca tatil sezonunu açtı "Evlenmeden önce cinsel ilişki yaşadınız" deyip damadı öldüren kardeş tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 20:53:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DENİZLİ İş yeri adeta mühimmat deposunu andırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]