DENİZLİ İŞÇİ SERVİSİ KAZASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarpmasıyla devrilen işçi servisi minibüsünde 14 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarpmasıyla devrilen işçi servisi minibüsünde 14 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçen 9 Ağustos Cuma günü, saat 18.00 sıralarında, Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasının işçilerini taşıyan Yılmaz Güney yönetimindeki 20 S 0894 plakalı servis midibüsüne, yan şeritte giden Fevzi Pınarbaşı yönetimindeki 07 AGJ 116 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrildi. Otomobil ise orta refüjdeki demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçip durdu. Kazada sürücüler Güney ve Pınarbaşı ile birlikte 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan yaralılar, taburcu edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anının, kaza yapan araçların arkasından gelen bir minibüsün araç içi kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, orta şeritten giden otomobilin, sol şeritteki midibüse çarpması ve midibüsün devrilmesi yer alıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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