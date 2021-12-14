"Denizli İşgücü Piyasası ve PAÜ- İŞKUR Ortaklığı" Konulu Konferansta Öğrencilerle Bir Araya Gelindi - Son Dakika
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"Denizli İşgücü Piyasası ve PAÜ- İŞKUR Ortaklığı" Konulu Konferansta Öğrencilerle Bir Araya Gelindi

14.12.2021 18:20
"Denizli İşgücü Piyasası ve PAÜ- İŞKUR Ortaklığı" Konulu Konferansta Öğrencilerle Bir Araya Gelindi

Çalışma Ekonomisi Topluluğu, PAÜ Kariyer Merkezi ve Denizli İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen "Denizli İşgücü Piyasası ve PAÜ- İŞKUR Ortaklığı" adlı konferansa İİBF ve Mühendislik Fakülteleri başta olmak üzere farklı fakülte ve bölümlerden yaklaşık 200 üniversite...

Çalışma Ekonomisi Topluluğu, PAÜ Kariyer Merkezi ve Denizli İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen "Denizli İşgücü Piyasası ve PAÜ- İŞKUR Ortaklığı" adlı konferansa İİBF ve Mühendislik Fakülteleri başta olmak üzere farklı fakülte ve bölümlerden yaklaşık 200 üniversite öğrencisi katıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansın açılışını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Handan Kumaş yaparken, konuşmasını güncel veriler ışığında Denizli işgücü piyasasını ve genç işsizliğiyle mücadele konusunda mevcut girişimleri değerlendirmeye ayırdı.

Denizli İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık, 2021 yılında Denizli ilinde İŞKUR'un işe yerleştirme faaliyetlerinin dökümünü gerçekleştirirken, bilhassa üniversite öğrencilerinin mevcut açık işlere dair bilgisinin artırılmasına yönelik çabalarını aktardı. Işık, İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirenlerin yaklaşık %20'sinin özel sektörde "beyaz yakalı" olarak işe yerleştirilen yükseköğrenim mezunları olduğunu vurguladı ve geçtiğimiz günlerde PAÜ ile imzaladıkları protokolü bu hususta çok önemsediklerini belirtti.

Etkinliğin diğer konuşmacısı PAÜ Kariyer Merkezi Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özgü Hafızoğlu konuşmasında üniversite ve sanayi iş birliği konusunda öğrencilerin, mezunların ve öğretim üyelerinin yaratacağı sinerjinin önemli bir başlangıç oluşturduğunu vurgulayarak; imzalanan protokol çerçevesinde üniversite öğrencilerine verilen özgeçmiş oluşturma ve iş görüşmeleri üzerine eğitimlerin püf noktalarını irdeledi. Hafızoğlu'nun daveti üzerine konuşma yapan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu, Merkez bünyesinde kuruluş hazırlıkları yakında tamamlanacak olan Pusula- Mezun/ İşveren Bilgi Portalı hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Son olarak, Çalışma Ekonomisi Topluluğu adına etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkısı olan Topluluk Danışmanı Arş. Gör. Dr. Sezgi Akbaş ve Topluluk Başkanı Berke Can Nar konuşmacılardan ve salondan gelen teşekkürleri kabul etti.

Etkinlik İİBF Dekanı Prof. Dr. Ensar Yeşilyurt ve ÇEEİ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz'in katkıları sonrasında, soru- cevap kısmıyla son buldu.

Kaynak: Habermetre
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Üniversite, Denizli, İŞKUR, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum 'Denizli İşgücü Piyasası ve PAÜ- İŞKUR Ortaklığı' Konulu Konferansta Öğrencilerle Bir Araya Gelindi - Son Dakika


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