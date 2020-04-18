Denizli ıssız şehre döndü - Son Dakika

Denizli ıssız şehre döndü
6 saat önce
DENİZLİ'de gece yarısından itibaren uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ardından kentteki meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.
DENİZLİ'de gece yarısından itibaren uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ardından kentteki meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşların sokağa çıkma yasağına uydukları görüldü. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı, Denizli'de uygulanmaya başladı. Kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren belediye ve Vefa Sosyal Destek Grupları da sokaklarda ekmek dağıtımı yaptı. Vatandaşlar mesafe kuralına uyarak ekmeklerini aldı. Devriye görevi yapan polis ekipleri, gerekçesi olmadan sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri zorunlu gıda ihtiyaçları nedeniyle sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlara maske ve eldivenlerini takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Trafik ekipleri ise cadde ve sokaklarda durdurdukları araçları kontrol etti. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte kentin işlek noktaları da boş kaldı. Şehirdeki meydanlar, cadde ve sokaklar, ıssız bir görüntü aldı. Kentin en hareketli yerlerinden olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı da boş haliyle dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 04:34 Kaynak: DHA
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