Denizli itfaiye arama kurtarma ekipleri Elazığ deprem bölgesinde - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli itfaiye arama kurtarma ekipleri Elazığ deprem bölgesinde - Son Dakika

Denizli itfaiye arama kurtarma ekipleri Elazığ deprem bölgesinde

6 saat önce

Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ve en kaz altı tarama ekipleri Elazığ deprem bölgesine sevk edildi.

Denizli itfaiye arama kurtarma ekipleri Elazığ deprem bölgesinde, System.String[]

Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ve en kaz altı tarama ekipleri Elazığ deprem bölgesine sevk edildi.


Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada 20 gündür arama çalışmalarına destek için Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ve en kaz altı tarama ekipleri Elazığ'da saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesine sevk edildiği öğrenildi. - DENİZLİ

İtfaiye, Denizli, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:52 Kaynak: İHA
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