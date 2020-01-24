Denizli itfaiye arama kurtarma ekipleri Elazığ deprem bölgesinde - Son Dakika

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Denizli itfaiye arama kurtarma ekipleri Elazığ deprem bölgesinde
6 saat önce
Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ve en kaz altı tarama ekipleri Elazığ deprem bölgesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:52 Kaynak: İHA
Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ve en kaz altı tarama ekipleri Elazığ deprem bölgesine sevk edildi.
Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada 20 gündür arama çalışmalarına destek için Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ve en kaz altı tarama ekipleri Elazığ'da saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesine sevk edildiği öğrenildi. - DENİZLİ
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