Son Dakika Haberleri: Denizli-İyi Parti'nin İlçe Adayları Denizli CHP'de Krize Neden Oldu

Denizli-İyi Parti'nin İlçe Adayları Denizli CHP'de Krize Neden Oldu

29 dakika önce

Denizli-İYİ Parti'nin ilçe adayları Denizli CHP'de krize neden oldu(Tür: Yurt)

Denizli- İYİ Parti'nin ilçe adayları Denizli CHP'de krize neden oldu

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:50 Kaynak: DHA

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