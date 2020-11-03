Denizli Jandarma'sından halkın güvenliğine yönelik operasyonlar - Son Dakika

Denizli Jandarma'sından halkın güvenliğine yönelik operasyonlar

03.11.2020 11:42
Denizli Jandarma'sından halkın güvenliğine yönelik operasyonlar, System.String[]

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Ekim ayında il genelinde gerçekleştirilen faaliyetleri açıkladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Ekim ayında il genelinde gerçekleştirilen faaliyetleri açıkladı. Uyuşturucu madde ile mücadele kararlılıkla devam ettiği belirtilen yazılı açıklamada birçok operasyona da imza atıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Ekim ayı içerisinde kent genelinde asayiş, kaçakçılık ve terör olaylarına karşı yapılan faaliyetleri açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada kent genelinde 900 olayın 891'inin aydınlatıldığı belirtildi. Uygulamalar kapsamında 8 bin 279 araç ve 22 bin 787 şahısın sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda 169 aranan şahıs, 2 adet aranan araç ve 13 kayıp şahsın bulunduğu belirtildi. . Ayrıca kontroller sırasında 10 adet tabanca, 20 av tüfeği,15 adet mermi, 5 adet kesici alet ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

FETÖ ve PKK-KCK terör örgütlerine yönelik operasyon

Denizli İ Jandarma Komutanlığı, Ekim ayı içerisinde FETÖ ve PKK-KCK terör örgütlerine yönelik operasyon sonucu 4 şüpheli yakalanarak haklarında gerekli işlem yapıldığı belirtildi. Bu operasyon sonucu 122 adet dijital materyal ve 18 adet yazılı doküman ele geçirildi.

Trafik uygulamalarından 1 milyon 272 bin 476 cezai işlem uygulandı

Denizli Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından yapılan kontrollerde 44 bin 655 aracın kontrol edildiği belirtildi. 21 bin 641 araç, 18 bin 554 şahsa yönelik yapılan sorgulamalarda ise bin 845 araç ve şahıs hakkında 1 milyon 272 bin 476 TL para cezası kesildiği ifade edildi. Ayrıca yol kontrollerinde 17 aranan araç, 14 aranan şahıs yakalanırken 483 araç trafikten men edilip 123 kişinin alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konuldu.

"Uyuşturucu maddelere karşı seferberlik başlatıldı"

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Uyuşturucu maddeler ile mücadelede seferberlik başlatılmış, huzur operasyonları kapsamında uyuşturucu madde tacirlerinin bulunduğu mahallelerde operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir" ifadelerine yer vererek uyuşturucu maddeler ile mücadelede kararlılığı dile getirdi. Uyuşturucu maddeler ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda,2 bin 192 gram kubar esrar, 126 gram eroin, 34 gram metanfetamin, 39 adet av tüfeği fişeği, 3 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 14 adet av tüfeği, 233 adet tabanca fişeği ve 26 adet kazı malzemesi ele geçirilmiştir. - DENİZLİ

Denizli Jandarma'sından halkın güvenliğine yönelik operasyonlar
Denizli Jandarma'sından halkın güvenliğine yönelik operasyonlar
Denizli Jandarma'sından halkın güvenliğine yönelik operasyonlar
Denizli Jandarma'sından halkın güvenliğine yönelik operasyonlar

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Denizli, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli Jandarma'sından halkın güvenliğine yönelik operasyonlar - Son Dakika


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