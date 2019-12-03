Denizli jandarmadan silah tacirlerine darbe 3 gözaltı

Jandarmadan silah tacirlerine darbe 3 gözaltı

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 118 tabanca ve 27 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozkurt ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Muhammet Kaan T., Süleyman Vedat F. ve Serkan G. adlı 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerleri arandı. Yapılan aramalarda 94 tabanca, 24 kurusıkı tabanca, 27 ruhsatsız av tüfeği, 90 kurusıkı tabanca namlusu, 2 bin mermi ve tabanca yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan Muhammet Kaan T., Süleyman Vedat F. ve Serkan G., jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelilerin silah yapımında kullandıkları parçaları farklı kentlerden kargo yoluyla temin ettiği, daha sonra bu parçaları birleştirip, satışını yaptıkları belirtildi.