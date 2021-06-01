Üye Girişi
Denizli jandarması 3.8 milyon adet kök haşhaş ele geçirdi - Son Dakika

Denizli jandarması 3.8 milyon adet kök haşhaş ele geçirdi

01.06.2021 13:00
Denizli jandarması 3.8 milyon adet kök haşhaş ele geçirdi, System.String[]

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 2021 Mayıs ayıda yapmış olduğu faaliyetlerini açıkladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 2021 Mayıs ayıda yapmış olduğu faaliyetlerini açıkladı. Ekipler, 1 ayda toplam 822 tane meydana gelen olayın yüzde 99'unu aydınlattı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, Mayıs 2021 ayında icra edilen asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetlerini yayımladı. Yapılan icraatlar da, 322 asayiş, 167 kabahat, 266 takibi gereken, 66 kaçakçılık ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 822 olay meydana gelmiş ve meydana gelen olayların 816'sı yani yüzde 99'u aydınlatıldı. Yapılan asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 48 bin 875 kişi ile 11 bin 307 aracın sorgulaması yapılarak, 228 aranan şahıs ve 2 aranan araç yakalanmış, 9 kayıp şahıs ise bulunmuştur. İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde; 7 adet tabanca, 20 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 108 adet mermi ve 4 adet kesici suç aleti ele geçirilmiştir.

63 kişinin sürücü belgesine el konuldu

Mayıs ayı içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 47 bin 959 araç kontrol edilmiş, 31 bin 083 araç, 20 bin 439 kişi sorgulaması yapılmış, 2 bin 178 araç ve şahıs hakkında toplam 1 milyon 304 bin 34 TL cezai işlem uygulanmış, 20 aranan araç, 53 aranan şahıs yakalanmış olup, alkollü araç kullanmaktan 63 sürücü belgesi geri alınarak 361 araç trafikten men edildiği belirtildi.

3 milyon 806 bin 677 kök haşhaş ele geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu maddeler ile mücadelede seferberlik başlatıldığını, huzur operasyonları kapsamında uyuşturucu madde tacirlerinin bulunduğu mahallelerde operasyonlara aralıksız olarak devam edildiğini belirtildi. İcra edilen 66 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda, 140 şahıs gözaltına alınmış, 20 şahıs tutuklanmış, 120 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve 605 gram kubar esrar, 55 gram eroin, 422 gram metanfetamin, 852 adet extacy hap, 18 kök kenevir, 3 milyon 806 bin 677 kök haşhaş, 2 adet tabanca ve 200 litre kaçak içki ele geçirildi. - DENİZLİ

Denizli jandarması 3.8 milyon adet kök haşhaş ele geçirdi
Denizli jandarması 3.8 milyon adet kök haşhaş ele geçirdi
Denizli jandarması 3.8 milyon adet kök haşhaş ele geçirdi

Jandarma, Denizli, Mayıs, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli jandarması 3.8 milyon adet kök haşhaş ele geçirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin

Son Dakika Haberleri
13:13 İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor
12:31 Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı
12:17 Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi
12:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir
12:08 Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı
11:56 Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü
11:55 Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi
11:36 Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu
11:28 "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi
11:20 Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan hükümete çağrı: Sedat Peker'in iddiaları mutlaka araştırılmalı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan hükümete çağrı: Sedat Peker'in iddiaları mutlaka araştırılmalı         
13:44
Sabun ticaretine başlayan Meltem Miraloğlu, eşinin üzerinden şirket kuruyor Sabun ticaretine başlayan Meltem Miraloğlu, eşinin üzerinden şirket kuruyor         
13:17
Kaza mı intihar mı? Apartmanın 5. katından düşen adam öldü Kaza mı intihar mı? Apartmanın 5. katından düşen adam öldü         
12:21
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir         
12:10
Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü         
11:57
Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, deliye dönüp makbuzu yırttı Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, deliye dönüp makbuzu yırttı         
11:47
Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı         
11:21
Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız         
10:23
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak         
09:17
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi         
01:01
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu         
20:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 14:05:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli jandarması 3.8 milyon adet kök haşhaş ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement