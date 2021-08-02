Üye Girişi
Denizli jandarması olayların yüzde 99,4'ünü aydınlattı - Son Dakika

Denizli jandarması olayların yüzde 99,4'ünü aydınlattı

02.08.2021 15:16
Denizli jandarması olayların yüzde 99,4'ünü aydınlattı, System.String[]

Denizli İl Jandarma Komutanlığı 2021 Temmuz ayında yaptığı asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri icraatlarını açıkladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı 2021 Temmuz ayında yaptığı asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri icraatlarını açıkladı. Bu kapsamda meydana gelen 812 olayın yüzde 99,4'ünün aydınlatıldığı belirtildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca 2021 Temmuz ayında yapılan asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetler açıklandı. 457 asayiş, 13 kabahat, 297 takibi gereken, 39 kaçakçılık ve 6 terör olayı olmak üzere toplam 812 olay meydana gelmiş ve meydana gelen olayların 807 yüzde 99,4'si aydınlatıldı. icra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 42 bin 069 şahıs ile 16 bin 406 aracın sorgulaması yapılarak, 195 aranan şahıs, 2 aranan araç yakalanmış ve 10 kayıp şahıs bulundu. İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 4 adet tabanca, 16 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 74 adet mermi/fişek ve 8 adet delici suç aleti ele geçirildiği belirtildi. Temmuz ayı içerisinde 4 FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonel faaliyet icra edilmiş olup, icra edilen faaliyette 3 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlem yapıldığı açıklandı.

1 milyon 094 bin 809 TL para cezası uygulandı

Trafik uygulamalarında; 43 bin 778 araç kontrol edilmiş, 21 bin 160 araç, 17 bin 143 şahıs sorgulaması yapılmış, bin 702 araç ve şahıs hakkında toplam 1 milyon 094 bin 809 TL cezai işlem uygulanmış, 15 aranan araç, 33 aranan şahıs yakalanmış, 91 alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak 319 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucu tacirlerine darbe

Yapılan 39 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda, 68 şahıs gözaltına alınmış, 4 şahıs tutuklanmış, 64 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve 12 bin 009 gram kubar esrar, 3 gram eroin, 8 gram metamfetamin, 4 adet extacy hap, bin 017 kök kenevir, 4 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 61 adet tabanca fişeği, 19 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Öte yandan; kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 40 adet sikke. 20 adet tarihi obje ve 213 litre kaçak içki ele geçirildiği belirtildi. - DENİZLİ

Denizli jandarması olayların yüzde 99,4'ünü aydınlattı
Denizli jandarması olayların yüzde 99,4'ünü aydınlattı
Denizli jandarması olayların yüzde 99,4'ünü aydınlattı

Jandarma, Denizli, Asayiş, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli jandarması olayların yüzde 99,4'ünü aydınlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum 15:53 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti 15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü 15:44 Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü
Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü 15:42 Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı 14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu 14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı 14:22 A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık 14:15 MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık

Son Dakika Haberleri
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:14 MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Aşı olmayana ekmek yok! İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satışı yapılmayacak Aşı olmayana ekmek yok! İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satışı yapılmayacak         
15:56
60 milyonluk servet çürüyor! Elazığ'da bulunan araç mezarlığı sahipsiz araçlarla dolu 60 milyonluk servet çürüyor! Elazığ'da bulunan araç mezarlığı sahipsiz araçlarla dolu         
15:51
Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler         
15:46
İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu         
15:42
Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış         
14:59
Sıfır araç fiyatına 1965 model klasik otomobil alan genç adam araca gözü gibi bakıyor Sıfır araç fiyatına 1965 model klasik otomobil alan genç adam araca gözü gibi bakıyor         
14:35
THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı         
14:26
Son Dakika! Bakan Soylu'dan yangınlardaki sabotaj iddialarına cevap: 300 ihbar geldi, tek tek ilgileniyoruz Son Dakika! Bakan Soylu'dan yangınlardaki sabotaj iddialarına cevap: 300 ihbar geldi, tek tek ilgileniyoruz         
14:17
Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak         
14:15
Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı         
14:06
Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor         
12:58
Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti         
12:39
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı         
12:16
Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı         
10:56
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris         
09:23
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 16:05:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli jandarması olayların yüzde 99,4'ünü aydınlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement