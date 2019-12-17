Denizli jasat timi çocukları bulmak için mevsimlik işçi oldu - Son Dakika

Jasat timi çocukları bulmak için mevsimlik işçi oldu

Antalya'da 13 ay önce Rus anne Ekatarina Efimova'nın (32) yanındayken boşanma aşamasında olduğu Türk eşi Bekir A. (35) tarafından kaçırılan 2 çocuğu, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen 13 Aralık Cuma günü Suriyeli bir ailenin yanında bulunarak koruma altına alındı. JASAT timinin çocukları bulmak için Bekir A.'nın yanına mevsimlik işçi görünümünde girip, çocukların yerini tespit ettiği ortaya çıktı.

Denizli'de yaşayan Ekatarina Efimova (32) ve Bekir A. (35) çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılında yollarını ayırmaya karar verdi. Çiftin boşanma süreci devam ederken Efimova 2 çocuğu Irmak Liona (5) ve Edgar'ı (4) yanına alarak, Antalya'ya yerleşti. Efimova'nın çocukları, 28 Kasım 2018'de ortadan kayboldu. Rus anne Efimava, polise gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Denizli'de çocukları bulmak için yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince Efimova, ülkesi Rusya'ya döndü. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Rus annenin kayıp çocuklarıyla ilgili 2 ay önce çalışma başlattı. Efimova'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Bekir A.'yı takibe alan jandarma ekipleri, kayıp çocukların Pamukkale ilçesi, Karahayıt Mahallesi'ndeki Suriyeli Faysal Muhammed ile Senal Muhammed çiftine ait evde olduğunu belirledi. Geçen 13 Aralık'ta Suriyeli ailenin evine operasyon düzenleyen JASAT Timi, kayıp çocukları buldu. Operasyonda Faysal Muhammed ve Senal Muhammed ile yaşadığı evde yakalanan çocukların babası Bekir A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bekir A.'nın 13 ay önce çocuklarını Antalya'dan kaçırarak Denizli'ye getirdiği ve Suriyeli bir ailenin evinde çocukları sakladığı ortaya çıktı. Bekir A.'nın 2 ay önce jandarma tarafından gözaltına alındığı, ifadesinde ise kayıp olan çocuklarının nerede olduğunu bilmediğini, kendisinin onları bulmak için aradığını söylediği belirtildi. İki çocuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocukların bulunduğu haberi Rusya'daki anne Efimova'ya bildirildi. Koruma altına alınan çocukların, Denizli'ye gelmesi beklenen annelerine teslim edilecegi bildirildi.

JASAT TİMİNİN ÇOCUKLARI BULMA YÖNTEMİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

JASAT timinin çocukları bulmak için uyguladığı yöntem ise hayrete düşürdü. Baba Bekir A.'ı takip eden JASAT Timi, teknik ve fiziki takip başlatmasına rağmen çocukların yerini tespit edemedi. JASAT Timi, daha sonra farklı bir yönteme başvurdu. JASAT timinden iki kişi, çeşitli işler için mevsimlik işçi bulan Bekir A'nın yanına giderek, irtibat kurdu. Mevsimlik işçi görünümündeki jandarmalar, Bekir A.'nın güvenini kazanıp, 10 gün boyunca bağlarda ve tarlalarda çalıştı. Jandarma görevlileri danha sonra Bekir A.'ya kalacak yerlerinin olmadığını söyledi. Bekir A. da mevsimlik işçi görünümündeki 2 kişiyi, kalmaların için çocuklarını sakladığı Suriyeli çiftin yaşadığı eve götürdü. Çocukları evde gören mevsimlik işçi görünümündeki jandarmalar, daha sonra cep telefonu ile durumu diğer arkadaşlarına bildirdi. Ardından operasyonun düğmesine basıldı ve çocuklar bu şekilde kurtarıldı.