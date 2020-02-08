Denizli-jasat uyuşturucu satıcısını yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli-jasat uyuşturucu satıcısını yakaladı - Son Dakika

Denizli-jasat uyuşturucu satıcısını yakaladı

6 saat önce

JASAT uyuşturucu satıcısını yakaladıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen kişinin evine alıcı kılığına girerek operasyon düzenleyen jandarmanın dedektifleri olan JASAT ekibi, 1 kişiyi gözaltına aldı.

JASAT uyuşturucu satıcısını yakaladı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen kişinin evine alıcı kılığına girerek operasyon düzenleyen jandarmanın dedektifleri olan JASAT ekibi, 1 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, 300 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Suç Araştırma Timi (JASAT), Güzelköy Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı iddia edilen 30 yaşındaki Ali D.'nin evine dün operasyon düzenledi. Alıcı kılığına girerek Ali D.'nin evine giden JASAT ekibi, operasyonun ardından yaptığı aramada satışa hazırlanmış 300 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Ali D., sevk edildiği adliyede tutuklandı. JASAT ekibi ayrıca Ali D.'nin evine uyuşturucu almaya gelen 4 kişiyi de gözaltına aldı. İfadesi alınan 4 kişi, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Ali D.'nin dikkat çekmemek için evinin bahçesinde horoz beslediği, mahalle sakinlerine ise uyuşturucu almaya gelenlerin kümesindeki dövüş horozlarına bakmaya geldiklerini söyleyerek dikkatleri başka yöne çektiği iddia edildi.

Denizli-jasat uyuşturucu satıcısını yakaladı

Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

500 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de bir sapık öğretmen skandalı daha! Öğrencisine uyuşturucu verip ilişkiye girdi ABD Büyükelçiliği'nden Libya iddiası: Taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 00:42:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli-jasat uyuşturucu satıcısını yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]