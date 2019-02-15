Son Dakika Haberleri: Denizli Kablo Firmalarından Hırsızlığa 3 Tutuklama

Denizli Kablo Firmalarından Hırsızlığa 3 Tutuklama

1 saat önce

Kablo firmalarından hırsızlığa 3 tutuklamaDenizli'de kar maskeleriyle kablo firmalarından 150 bin lira değerinde kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Kablo firmalarından hırsızlığa 3 tutuklama

Denizli'de kar maskeleriyle kablo firmalarından 150 bin lira değerinde kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 zanlı, jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklanırken, hırsızlık anı iş yeri güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavas, Honaz ve Acıpayam ilçelerindeki kablo firmalarından 5 ayrı kablo hırsızlığı meydana gelmesi üzerine zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. İşyerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, 5 ayrı hırsızlığı yapan ve yüzlerini kar maskesiyle gizleyen 3 kişiyi tespit etti. Zanlıların iş yerlerindeki büyük makaralara sarılı bakır kabloları yuvarlayarak götürdükleri görüldü. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen İ.A. (30), M.Ö. (34) ve G.S.'yi (28) geçen salı günü Tavas'ın Solmaz Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramalarda hırsızlıkta kullanılan kar maskeleri ve eldivenler, firmalardan çalınan 150 bin lira değerinde bakır kablolar, ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. Sorgularının ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen İ.A., M.Ö. ve G.S., tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:54 Kaynak: DHA

Denizli, Jandarma, Güncel
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