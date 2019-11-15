Denizli kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde kaçak avcılık yapan 2 kişi, vurdukları 18 kuşla yakalandı.
Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıabat Mahallesinde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlileriyle harekete geçti.
Arazide yapılan çalışmada, 2 kişinin avlanması yasak olan sığırcık kuşlarını avladığı tespit edildi.
Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılırken zanlıların vurduğu 18 sığırcık kuşu ile ruhsatsız 2 av tüfeğine el konuldu.
Zanlıların avcılık belgelerinin olmadığı tespit edildi.