Son Dakika Haberleri: Denizli kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Denizli kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Denizli kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde kaçak avcılık yapan 2 kişi, vurdukları 18 kuşla yakalandı.

Denizli kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı, System.String[]

Denizli'nin Tavas ilçesinde kaçak avcılık yapan 2 kişi, vurdukları 18 kuşla yakalandı.

Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıabat Mahallesinde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlileriyle harekete geçti.

Arazide yapılan çalışmada, 2 kişinin avlanması yasak olan sığırcık kuşlarını avladığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılırken zanlıların vurduğu 18 sığırcık kuşu ile ruhsatsız 2 av tüfeğine el konuldu.

Zanlıların avcılık belgelerinin olmadığı tespit edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:36 Kaynak: AA
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