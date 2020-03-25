DENİZLİ Kadın profesör, BİYOM Merkezi arazisindeki çalışmayı durdurmak için kepçenin önüne yattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DENİZLİ Kadın profesör, BİYOM Merkezi arazisindeki çalışmayı durdurmak için kepçenin önüne yattı - Son Dakika

DENİZLİ Kadın profesör, BİYOM Merkezi arazisindeki çalışmayı durdurmak için kepçenin önüne yattı

6 saat önce

Kadın profesör, BİYOM Merkezi arazisindeki çalışmayı durdurmak için kepçenin önüne yattıDENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) kampüsü içindeki yerli tohum ile bitki üretimi yapılan Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOM) tarlasında yapılmak...

Kadın profesör, BİYOM Merkezi arazisindeki çalışmayı durdurmak için kepçenin önüne yattı

DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) kampüsü içindeki yerli tohum ile bitki üretimi yapılan Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOM) tarlasında yapılmak istenilen altyapı çalışmasına, Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ve kepçenin önüne yatan Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak engel olmak istedi. Üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırılan 2 profesör, darp raporu alıp şikayetçi oldu. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, proföserlere zor kullanılmadığını bildirdi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü bir süre önce kreş, botanik bahçesi, bilim müzesi, yapay zeka uygulamaları, mükemmeliyet merkezi, çocuk üniversitesi ve kütüphanesi ile öğrenci projeleri geliştirme ve destek merkezi yapılması için harekete geçti. Ancak proje, yapılması planlanan merkezlerin altyapı çalışmasının, üniversite bünyesinde yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı ile AB destekli yerli tohum ve bitki üretimi yapılan Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (BİYOM) tarlasında olumsuzluğa neden olacağı gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

BİYOM Müdürü ABD'deki Cornell Üniversitesi mezunu Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ile Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, tarlanın altından geçmesi planlanan alt yapı çalışmasının tohum ve bitki üretimi yapılan tarlaya zarar vereceği gerekçesiyle, projeye karşı çıktı. İki profesör, tarlada nöbet tutmaya başladı.

KEPÇENİN ÖNÜNE YATIP ÇALIŞMAYA ENGEL OLDU

Prof. Dr. Alan ve Prof. Dr. Toprak, dün sabah çalışma yapmak için tarlaya gelen iş makinelerine engel oldu. PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ da tarlaya gelip, iş makinelerine çalışmaları için talimat verdi. Ancak iki profesör, çalışmalara tekrar engel olmak istedi. Bunun üzerine üniversitenin özel güvenlik görevlileri, profesörlere müdahale etti. Yaşanan gerginliğin ardından Prof. Dr. Alan ve Prof. Dr. Toprak, güvenlik görevlileri tarafından çalışmanın yapılacağı alandan çıkartıldı. Prof. Dr. Toprak, bir süre sonra geri gelip, kepçenin önüne yatarak, çalışmasına engel oldu.

O anlar, diğer öğretim üyeleri tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Özel güvenlik görevlilerinin yeniden müdahalesi ile 2 profesör alandan uzaklaştırılddı.

Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ve Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, hastaneden darp raporu alıp, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere kendilerini darp ettiklerini ileri sürdükleri özel güvenlik görevlilerinden ve Yapı İşleri Daire Başkanı'ndan şikayetçi oldu.

'BÖYLE MUAMELEYİ HAK ETMEDİK'

BİYOM Müdürü Prof. Dr. Ali Ramazan Alan, merkezin tarlasında rektör tarafından katliam yapıldığını ileri sürerek, " Türkiye'nin gıda geleceği bu projeye bağlı. Yerli tohum ve bitkiler üretiyoruz. Burada uygulanan projelerin altında PAÜ Rektörü'nün de imzası var. Lansmanını Tarım ve Orman Bakanlığı yaptı. Alan merkezimize tahsisi yapıldığı için biz de tellerle çevirip, damlama sulama sistemi kurduk. Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜBİTAK'a projeler yaptık. Arazi kısmı bizim için çok önemli. Günlük gözlemler yapıyoruz. Basit projeler yapmıyoruz. Buradaki projelere saygı gösterilip, destek olunması gerekiyorken, üç yıldır mobinge maruz kalıyoruz. İlk olarak elamanlarımız alındı. Tek tek ektiğimiz binlerce soğan bitkisi var. Direk telleri kesip, kepçelerle müdahalede bulundular. Ne gerek var. Güvenlik görevlilerini bizim üzerimize sürüyorlar. Görev yaptığım bir yerde böyle bir muameleyi hak etmedik. Karşımdakiler boğazıma sarılıp, darp ettiler. Aşağılandım. Kendi yetkili alanımda, çalışmalarıma müdahale edildi. Darp raporu aldım. Rektörden, güvenlik görevlileri ile Yapı İşleri Daire Başkanı'ndan şikayetçi oldum. Kolumda ve göğsümde morluklar oluştu" dedi.

'BİTKİLERİM İÇİN CANIMI VERİRİM'

Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak da uygulama alanındaki ekili ürünleri korumak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak engel olamadıklarını ifade ederek, "Ürünlerimizi korumak adına gerekirse canımı feda ederim. Oradaki ürünler Türkiye'nin geleceğini temsil ediyor. Tohumda yurt dışına bağımlıyız. Bu bağımlılığı ortada kaldırmak için merkezde çalışıyoruz. Arazimize girerek ektiğimiz bitkileri iş makinesiyle söktüler. Bu bitkileri doku kültürüyle zor şartlarda ürettik. Ürünlerimize zarar gelmemesi için elimizden gelini yaptık ancak kurtaramadık. Polisi çağırdık ancak Rektör, üniversiteye sokmadı. Rektör, Tarım ve Orman Bakanlığı'na yanlış bilgiler vermiş. Sadece bizim arazimizi parçalamak için altyapıyı geçirmişler. Bunun başka bir açıklaması yok. Bir profesör olarak görev yaptığım yerde böyle bir muameleye maruz kalacağım aklıma bile gelmezdi" diye konuştu.

'TOHUM PROJESİNİ AKSATANACAK DURUM YAŞANMADI'

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BİYOM'da hocalara karşı kesinlikle zor kullanma gibi bir olay yaşanmamıştır. Hocalarımıza bölgede çalışma yapılacağını anlattım. Ancak onlar direneceklerini söyledi. BİYOM'un atık suları dışarı akmakta ve toplum sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Bölgedeki diğer projeler için atık tahliye borusu geçirmek için 80-100 santimetre derinliğinde kanal açtık. Boruyu döşeyip, kapatacağız. Daha sonra üzerine istediklerini ekip dikebilirler. Görüntülerdeki ağaçları kepçe söktü, onları da saksıya aldık. Bu çalışmada kesinlikle bahsedilen tohum projesini aksatacak bir durum yaşanmamıştır" dedi.

DENİZLİ Kadın profesör, BİYOM Merkezi arazisindeki çalışmayı durdurmak için kepçenin önüne yattı

Pamukkale Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:38 Kaynak: DHA

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