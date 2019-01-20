Denizli Kaldırımdaki Polise Çarpıp Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı

Kaldırımdaki polise çarpıp yaralayan alkollü sürücü tutuklandı
DENİZLİ'de, polisin ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan alkollü sürücü M.A.C. (Muhammet Ali
Coştan), kaldırımdaki trafik polisi Aşkın Erdogan'a çarpıp yaraladı. Ardından kaçmayı sürdüren alkollü sürücü, takibi sürdüren polis ekipleri tarafından yakalandı. Alkolü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi suçlardan toplam 6 bin lira para cezası kesilen M.A.C., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Bugün saat 03.00 sıralarında, devriye görevi yapan polis ekipleri, M.A.C.'nin kullandığı 20 ABF 711 plakalı otomobile "Dur" ihtarında bulundu. Ancak otomobil sürücü M.A.C., ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis, peşine düştü. Polis
telsiz anonsları ile otomobilin Üçgen Kavşağı yönüne kaçtığını belirleyip, diğer ekipleri telsiz anonsları ile uyardı. Bunun üzerine, söz konusu kavşakta yol kontrolü yapan trafik polisleri, yolu kesmek için gelen bir kamyonu durdurdu. Ardından da arkadan gelen M.C.A.'nın otomobiline "Dur" ihtarında bulundu. Ancak M.C.A., bir kez daha durmayıp, direksiyonu kaldırımdaki polislerin üzerine sürdü. Trafik polisi Aşkın Erdoğan'a çarpan M.C.A., kaçmayı sürdürdü. Ancak, polis takibi bırakmayıp, M.C.A.'nın içinde bulunduğu otomobili Anafartalar Mahallesi
'nde durdurmayı başardı. 1.65 promil alkollü olduğu belirlenen M.C.A., gözaltına alındı. Alkollü sürücünün çarpması sonucu bacağı kırılan polis memuru Erdoğan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Olay anının yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Alkolü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi suçlardan toplam 6 bin lira para cezası kesilen M.C.A., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.