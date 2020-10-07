Denizli Kaleiçi'nin çehresi düzenlemeyle değişecek - Son Dakika

Denizli'nin tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda alışverişi canlandırmak için çeşitli düzenlemeler yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yaptığı açıklamada, tarihi çarşıyı yeniden canlandırarak, ekonomiye ve turizme daha fazla katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Üst örtü ve cephe düzenlemesi projesinin ilk bölümünün tamamlandığını belirten Zolan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Projenin 2. bölüm çalışmaları devam ediyor. Kaleiçi'nde tescilli sur duvarları içerisinde kalan bölge içerisindeki sokaklarda kullanılan mevcut branda ve tente örtüler kaldırılarak tarihi dokuya uygun taşıyıcısı ahşap malzemeli şeffaf üst örtü yapılacak. Binaların cephelerinde ise iyileştirmeler ve malzeme bütünlüğü sağlayarak tarihi çarşıya uygun hale getirilecek."

Zolan, tüm binaların dış cephesinde görüntü kirliliği oluşturulan kaplamaların sökülerek boya ve sıvalarının tamir edileceğini ve dış cephedeki doğramaların, dükkan vitrinleri önerilen şekilde ahşaptan ve alüminyumdan yapılacağını da bildirdi.