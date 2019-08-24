DENİZLİ Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ramazan Selim Alkış (27) yaşamını yitirdi. Alkış'ın, sürücü belgesine alkollü araç kullandığı için 2028 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında, Akhan Mahallesi'ndeki çevre yolunda meydana geldi. Pamukkale'den Afyonkarahisar yönüne giden Ramazan Selim Alkış, yönetimindeki 34 RSA 88 plakalı otomobille, önünde giden Ali Uysal'ın kullandığı 42 UJ 454 plakalı kamyona arkadan çarptı. Araçta kazayla birlikte yangın çıkarken; otomobil sürücüsü Alkış da kanlar içinde kaldı. Kazayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ayrıca yangın tüpleriyle otomobildeki yangına müdahale edildi. Otomobildeki yangın çevredekiler tarafından söndürüldü. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ramazan Selim Alkış'ın öldüğü belirlendi. İtfaiye ekiplerince Alkış'ın cesedi, araçtan çıkarıldı. Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli tıp morguna kaldırıldı. Kazada otomobilin hız kadranının 170 kilometrede takılı kaldığı öğrenildi. Öte yandan Alkış'ın sürücü belgesine, alkollü araç kullandığı için 2028 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.