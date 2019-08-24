Son Dakika Haberleri: DENİZLİ Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Haber

DENİZLİ Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

1 saat önce

Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldüDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ramazan Selim Alkış (27) yaşamını yitirdi.

Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ramazan Selim Alkış (27) yaşamını yitirdi. Alkış'ın, sürücü belgesine alkollü araç kullandığı için 2028 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında, Akhan Mahallesi'ndeki çevre yolunda meydana geldi. Pamukkale'den Afyonkarahisar yönüne giden Ramazan Selim Alkış, yönetimindeki 34 RSA 88 plakalı otomobille, önünde giden Ali Uysal'ın kullandığı 42 UJ 454 plakalı kamyona arkadan çarptı. Araçta kazayla birlikte yangın çıkarken; otomobil sürücüsü Alkış da kanlar içinde kaldı. Kazayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ayrıca yangın tüpleriyle otomobildeki yangına müdahale edildi. Otomobildeki yangın çevredekiler tarafından söndürüldü. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ramazan Selim Alkış'ın öldüğü belirlendi. İtfaiye ekiplerince Alkış'ın cesedi, araçtan çıkarıldı. Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli tıp morguna kaldırıldı. Kazada otomobilin hız kadranının 170 kilometrede takılı kaldığı öğrenildi. Öte yandan Alkış'ın sürücü belgesine, alkollü araç kullandığı için 2028 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

Pamukkale, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut'u vahşice öldüren Fedai Baran'ın son mesajı ortaya çıktı!
Hazal Kaya, Emine Bulut'un ölümünden sonra isyan etti: Küçük kızın gözyaşlarında boğulun Husumetli olduğu kişiyi öldüren sanığa müebbet Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yavrum "Ölmek istemiyorum" demiş, müdahale edecek hiç mi kimse yoktu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 15:26:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DENİZLİ Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]