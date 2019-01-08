Son Dakika Haberleri: Denizli Kar Manzaralı Fotoğraf Merakı Öldürüyordu

Denizli Kar Manzaralı Fotoğraf Merakı Öldürüyordu

43 dakika önce

Kar manzaralı fotoğraf merakı öldürüyorduDENİZLİ'de kar yağışı altında dağlık alana çıkıp manzara fotoğrafı çektirmek isteyen 27 yaşındaki Şahin Cengiz, 15 metre yükseklikten aşağı düştü.

Kar manzaralı fotoğraf merakı öldürüyordu

DENİZLİ'de kar yağışı altında dağlık alana çıkıp manzara fotoğrafı çektirmek isteyen 27 yaşındaki Şahin Cengiz, 15 metre yükseklikten aşağı düştü. Yoğun kar yağışı sebebiyle donma tehlikesi geçirip hipotermiye giren Cengiz, arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay bugün saat 22.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi Seyir Tepesi Gözkaya Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, aşçılık yapan Şahin Cengiz, 3 arkadaşıyla birlikte kar yağışında gezintiye çıktı. Cengiz, burada fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten aşağı düştü. 30 metre yuvarlanan Cengiz'in ayağı kırıldı.

Düştüğü sarp arazide arkadaşlarının çıkaramadığı Cengiz, için kurtarma operasyonu başlatıldı. Olay yerine çok sayıda polis, İtfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kar yağışı altında engebeli arazide zor şartlar altında yapılan arama çalışmasında İtfaiye ekipleri, yaralıya ulaştı. Kurtarma ekibinde yer alan sağlık personelleri, hipotermiye giren Cengiz'e ilk müdahaleyi yaptı.

1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan Cengiz, sedyeyle taşınarak ambulansa bindirildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:33 Kaynak: DHA

Denizli, Kar, Güncel
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