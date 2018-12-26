Son Dakika Haberleri: Denizli Kar Yağışını Bir Muhabir Gibi Anlatan 7 Yaşındaki Umut, Gülümsetti

Denizli Kar Yağışını Bir Muhabir Gibi Anlatan 7 Yaşındaki Umut, Gülümsetti

22 dakika önce

Denizli'de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından, vatandaşlar cadde ve sokaklara çıkarak kar yağışının tadını çıkardı.

Denizli'de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından, vatandaşlar cadde ve sokaklara çıkarak kar yağışının tadını çıkardı. Cankurtaran Mahallesi'nde yaşayan bir çocuğun, kar yağışını bir televizyon muhabiri gibi anlattığı görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Denizli'de dün (Salı) akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinin yüksek kesimlerinde ve ilçelerde etkili oldu. Kent merkezine mevsimin ilk karının düşmesiyle birlikte vatandaşlar cadde ve sokaklara çıkarak, kar keyfi yaşadı. Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Umut Tintin de dün akşam babasıyla birlikte karın tadını çıkardı. Babasının çektiği videoda bir televizyon muhabiri gibi kar yağışını anlatan küçük Umut'un görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Sempatikliği ve akıcı konuşmasıyla beğeni toplayan çocuğun videosu çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, videonun altına, 'Helal olsun', 'Geleceğin muhabiri' gibi yorumlar yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:47 Kaynak: DHA

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