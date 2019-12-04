Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu, 65 yaş ve üzeri yaşlı, engelli ve yasal haklarından dolayı ulaşımdan ücretsiz yararlanan diğer "Denizli Kart" sahipleri için vize dönemi başladı. Son vize tarihi 30 Aralık 2019 olarak açıklandı.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi ulaşımda ücretsiz olarak kullanıma sunduğu 65 yaş ve üzeri yaşlı, engelli ve yasal haklarından dolayı ulaşımdan ücretsiz yararlanan diğer Denizli Kart sahiplerinin kartları için vize dönemi başladı. Bu kapsamda ücretsiz Denizli Kart kullanım hakkı olan 65 yaş ve üzeri ile engelli vatandaşların, ayrıca yasal haklarından dolayı otobüs ulaşımından ücretsiz yararlanan diğer Denizli Kart sahiplerinin 30 Aralık 2019 tarihine kadar kartlarını vize yaptırmaları gerektiği duyuruldu. Vize yaptıracak 65 yaş ve üzeri Denizli Kart sahiplerinin kimlik bilgilerini içeren kimlik, ehliyet gibi resmi bir belge, engelli kartı hak sahiplerinin ise kimlik ve geçerlilik süresi devam eden raporlarını göstererek vizelerini gerçekleştirebilecekleri açıklandı.



Ücretsiz engelli Denizli Kart çıkarmak için yüzde 40 ve üzeri engelli rapor fotokopisi (aslı gibidir mühürlü) ve 1 adet vesikalık fotoğraf gerekli olduğu açıklanırken, 65 yaş ve üzeri yaşlılar için de kimlik bilgilerini içeren 1 adet fotokopi ve 1 adet vesikalık fotoğraf gerekli olduğu ifade edildi. - DENİZLİ