Denizli Kayak Merkezi 100 günde 200 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Denizli Kayak Merkezi 100 günde 200 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika

Denizli Kayak Merkezi 100 günde 200 bin ziyaretçiyi ağırladı

6 saat önce

Uzun pistleri, telesiyej ve teleski sistemiyle Denizli'nin kış turizminde söz sahibi olmasına katkı sağlayan Bozdağ'daki kayak merkezi, 100 günde 200 bin kayakseveri ağırladı.

Denizli Kayak Merkezi 100 günde 200 bin ziyaretçiyi ağırladı, System.String[]

Uzun pistleri, telesiyej ve teleski sistemiyle Denizli'nin kış turizminde söz sahibi olmasına katkı sağlayan Bozdağ'daki kayak merkezi, 100 günde 200 bin kayakseveri ağırladı.

Dönemin Denizli Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu öncülüğünde 2003 yılında Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'a kayak merkezi kurulması için çalışmalara başlandı. Tesislerin de tamamlanmasıyla 4 yıl önce faaliyete geçen kente 85 kilometre mesafedeki kayak merkezinde acemi, orta ve profesyonel seviye olmak üzere 12 kilometre uzunluğunda 3 pist bulunuyor.

Kayakseverlere kesintisiz kayak ve snowboard imkanı veren merkezde saatte 2 bin 500 kişi taşıma kapasiteli iki telesiyej ve teleski hizmet veriyor.


Kar örtüsünün 3 ayı aşkın süre yerde kaldığı Denizli Kayak Merkezine çevre il ve ilçelerdeki vatandaşların yanı sıra yurt dışından da gelen yabancı ziyaretçiler, sezon boyunca kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu.


Aileleriyle tatillerde ve fırsat buldukları zamanlarda Bozdağ'a gelen ziyaretçiler, snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli anlar yaşadı.


Geçen yıl sezon boyunca 100 bin kişinin ziyaret ettiği Bozdağ, bu sezon Aralık 2019-10 Mart 2020 döneminde yaklaşık 200 bin ziyaretçi sayısına ulaştı.


Sezon erken kapandı


Kayak merkezinde yeterli seviyede kar olmasına karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı önlem almak amacıyla sezon bu yıl erken kapandı.


TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon Bozdağ'ın yurt genelinde öne çıkan yerler arasında olmasının sevindirici olduğunu söyledi.


Kış sporlarının yapılmasına en uygun olan ve Türkiye'nin sayılı bölgelerinde bulunan kristal kar yapısı ile ön plana çıkan Bozdağ'ın ününü duyan herkesin buraya gelmeye çalıştığını anlatan Köseoğlu, "Ziyaretçiler burada günübirlik tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yapılardan yararlandı. Öğrencilerimiz hafta sonu ve yarıyıl tatilinde buraya akın etti. Bu sezon 200 bin misafirimiz 12 kilometre uzunluğundaki pistlerde kesintisiz kayak yapma fırsatını yakaladı. Gelecek sezon inşallah bu rakamı daha üst seviyelere çıkarmak için çalışmalarımızı şimdiden yoğunlaştırıyoruz." dedi.

İzmir'den gelen Alihan Tok, Denizli Kayak Merkezi'nin son yıllarda çok popüler olduğunu ve kış döneminde hem turizm çalışanları hem de tatilini geçirmek isteyen misafirler için alternatif bir nokta olduğunu söyledi.


Antalya'dan gelen Ahmet Açık, tesislerin güzel olduğunu, bundan sonra burayı daha sık ziyaret etmeyi düşündüklerini anlattı.

Bodrum'dan gelen Feyyaz Tekin de daha önce Davraz'a gittiklerini ifade ederek, "Bu tarafa ilk defa geldik. Ben burayı çok beğendim. Hava çok güzel, kar kalitesi süper. Bozdağ'ı herkese tavsiye ediyorum. Seneye fırsat buldukça da tekrar geleceğiz." dedi.

Kayak Merkezi, Denizli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:02 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü         
17:30
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız         
17:18
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor         
17:15
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu         
17:15
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu         
17:10
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi         
17:08
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi         
17:07
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi         
17:01
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak         
16:55
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi         
16:46
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi         
16:44
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor         
16:37
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi         
16:37
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
16:27
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum         
16:26
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı         
16:25
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek         
16:24
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi         
16:21
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun         
16:15
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı         
16:10
Koronavirüs taşıyan hastalarda kullanılan özel negatif basınçlı sedyeler, hastalığı bulaştırmıyor Koronavirüs taşıyan hastalarda kullanılan özel negatif basınçlı sedyeler, hastalığı bulaştırmıyor         
16:08
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi         
16:01
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı         
15:58
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz         
15:51
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu         
15:36
Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı         
15:33
TMSF, TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak         
15:31
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak         
15:30
Survivor'da Yasin'le Evrim'in sürpriz yakınlaşması! Yeni bir aşk mı doğuyor? Survivor'da Yasin'le Evrim'in sürpriz yakınlaşması! Yeni bir aşk mı doğuyor?         
15:30
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 17:41:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli Kayak Merkezi 100 günde 200 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]