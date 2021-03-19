Denizli Kayak Merkezi, hafta sonu yeniden kayakseverlerle buluşacak - Son Dakika

Denizli Kayak Merkezi, hafta sonu yeniden kayakseverlerle buluşacak

Denizli Kayak Merkezi, hafta içindeki kar yağışının ardından yarın tekrar açılacak.

Denizli Kayak Merkezi, hafta içindeki kar yağışının ardından yarın tekrar açılacak. Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'da yer alan kayak merkezinde hafta içinde yağan kardan sonra kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaştı. Merkezden yapılan açıklamaya göre, M2 mekanik tesis ve telesiyejle açık olacak merkez, yarın 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bu yıl kar yağışının yetersiz olması nedeniyle 1 Şubat'ta sezonu açılan kayak merkezi, salgın şartları nedeniyle sadece hafta içi 20 gün hizmet vermişti. Karın erimeye başlaması nedeniyle kapanan tesis, geçen hafta sonu kar yağışı sonrası tekrar kayakseverlerle buluşmuştu.

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