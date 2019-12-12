Denizli Kayak Merkezi hazır, kar kalınlığının artması bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Denizli Kayak Merkezi hazır, kar kalınlığının artması bekleniyor - Son Dakika

Denizli Kayak Merkezi hazır, kar kalınlığının artması bekleniyor

6 saat önce

Denizli Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesinde hazırlıklar tamamlanırken, kayak sezonunun açılması için karın istenilen seviyeye ulaşması beklendiği bildirildi.

Denizli Kayak Merkezi hazır, kar kalınlığının artması bekleniyor, System.String[]

Denizli Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesinde hazırlıklar tamamlanırken, kayak sezonunun açılması için karın istenilen seviyeye ulaşması beklendiği bildirildi.

Denizli şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye yaklaştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada, merkezde sezon öncesi hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Kar kalınlığındaki artışın sevinçle karşılandığı belirtilirken, "Kayak sezonunun açılması için kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması bekleniyor. Ege'nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezinin bu yıl da Denizli ve çevre illerden yoğun ziyaretçi alması, toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 pisti ile sezon boyunca on binleri ağırlaması öngörülüyor." denildi.

Kayak ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her türlü imkanı barındıran merkezde, 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor.

Kayak Merkezi, Denizli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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