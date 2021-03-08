Denizli'de kayak sezonu geç başladı erken kapandı - Son Dakika

Denizli'de kayak sezonu geç başladı erken kapandı

08.03.2021 14:39
Denizli'de kayak sezonu geç başladı erken kapandı, System.String[]

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da yer alan Kayak Merkezi, bölgede yeterli kar yağışının olmamasından dolayı sezonu erken kapattı.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da yer alan Kayak Merkezi, bölgede yeterli kar yağışının olmamasından dolayı sezonu erken kapattı. Dün son kez kayak severleri ağırlayan merkezde kar kalınlığının 40 santimetrenin altına düştüğü bildirildi.

Denizli kayak merkezi kar yağışının az olması nedeniyle sezonu geç açtı, erken kapattı. Denizli'ye 85 kilometre mesafedeki Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki, 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'daki Denizli Kayak Merkezi, kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşması üzerine geçen 1 Şubat'ta kayak sezonunu açtı. Kar yağışının gecikmesi nedeniyle sezonun geç açıldığı Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği, merkez de sezon kısa sürdü. Kesintisiz 13 kilometre kayılabilen merkez, kış sporları için elverişli rakıma sahip. Tesis, Türkiye'nin sayılı bölgelerinde bulunan kristal kar yapısı ile öne çıktı. Şubat ayında beklenen karın yağmadığı gibi biriken kar da eridi. Bölgede kar kalınlığının 40 santimetrenin altına düşmesi üzerine tesis kış sezonunu kapattı.

'UMUDUMUZ ÖNÜMÜZDEKİ YILA KALDI'

Denizli Kayak Merkezi Müdür Yardımcısı İbrahim Özükızıl, bu yıl bölgeye yeterli kar yağışı olmadığına dikkati çekti. Özkızıl, "Sezonu geç açtık. Kar seviyesi az olduğu için aralık ayında açılması gereken sezon şubatta açıldı. Tesisin alt bölümlerinde hiç kar kalmadı. 1 Şubat'ta açtık, 7 Mart'ta kapattık. Kayak severler bu duruma çok üzülüyor. Yapacak bir şey yok, kar yağışı alamıyoruz. Kayak severler üzüldü ama umudumuz önümüzdeki yıla kaldı" dedi.Tesiste 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bantlarıyla toplam 13 kilometre uzunluğunda 9 pist bulunduğunu hatırlatan Özükızıl,  kayak severlere, dün sezonun son hizmetini verdiklerine dikkat çekti.KAYAK SEVERLER ÜZGÜNTesise kayak yapmak için gelen Rıza Sarıekiz, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkınca geldik; bugün de kapanacağını öğrendik. Hayal ettiğimizi bulamadık. Artık seneye." Pamukkale'den kaymak için geldiklerini belirten Ozan Süllü, "Maalesef geç başlayıp, erken biten bir sezon oldu. Denizli'de fazla kar yağışı olmadığı için tesisin kapanmasına çok üzüldük. Fazla kar olmadığı için istediğimiz gibi kayamadık" ifadelerini kullandı.

Tesise snowboard yapmak için gelen Sena Türk ise yapılacak bir şey olmadığını söyledi.


- Denizli
Denizli'de kayak sezonu geç başladı erken kapandı
Denizli'de kayak sezonu geç başladı erken kapandı
Denizli'de kayak sezonu geç başladı erken kapandı
Denizli'de kayak sezonu geç başladı erken kapandı
Denizli'de kayak sezonu geç başladı erken kapandı
Denizli'de kayak sezonu geç başladı erken kapandı
Denizli'de kayak sezonu geç başladı erken kapandı
Denizli'de kayak sezonu geç başladı erken kapandı
Denizli'de kayak sezonu geç başladı erken kapandı
Denizli'de kayak sezonu geç başladı erken kapandı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli'de kayak sezonu geç başladı erken kapandı - Son Dakika


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