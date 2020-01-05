Denizli Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı - Son Dakika

Denizli Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

6 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesindeki Bozdağ'da yer alan, kar kalınlığının 61 santimetreyi bulduğu Denizli Kayak Merkezi, yılın ilk pazar günü ziyaretçi akınına uğradı.

Denizli Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı, System.String[]

Denizli'nin Tavas ilçesindeki Bozdağ'da yer alan, kar kalınlığının 61 santimetreyi bulduğu Denizli Kayak Merkezi, yılın ilk pazar günü ziyaretçi akınına uğradı.

İlçeye bağlı Nikfer Mahallesi'nde 2 bin 420 metre rakımlı kayak merkezine gelen kayakseverler, toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 pistte kayak yapma imkanı buldu. Amatör ve profesyonel kayakçılar ile snowboard yapmak isteyenler, merkezde eğlenceli zamanlar geçirdi.

Kayak merkezi pist sorumlusu Hüseyin Kuşanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pistlerin ve sosyal tesislerin hazır olabilmesi için 24 saat esasına göre çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Vatandaşların güzel bir gün geçirebilmesi için sahada ekiplerle birlikte görev yaptıklarını anlatan Kuşanç, "Dün 10 bin ziyaretçimiz vardı. Bugün hava çok güzel. Gelen misafir sayımızın 15 bini geçmesini düşünüyoruz. Neredeyse araba koyacak yer kalmadı. Tüm kayakseverleri buraya davet ediyoruz." dedi.

Aydın'dan gelen 11 yaşındaki Rümeysa Kemiksizoğlu, ilk kez bir kayak merkezine geldiğini belirterek, "Muhteşem bir yer. Bol bol kartopu oynadım. Hafta sonu tatilimizi geçirmek için geldik. Burada eğlenceli dakikalar yaşadık. Babam kayak merkezine götüreceğini söylemişti. Gece rüyalarıma girdi. Çok istemiştim." diye konuştu.

İzmir'den gelen Leyla Temizler, ilk defa geldiği kayak merkezinde güzel vakit geçirdiğini, tesisleri beğendiğini dile getirdi.

Muğla'dan gelen Meliha Yörük ise buraya ikinci kez geldiğini belirterek, "Karın bu dönem biraz daha az olduğunu düşünüyorum. Güzel ve eğlenceli bir ortam var. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 06:00 Kaynak: AA
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