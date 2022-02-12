Denizli Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Denizli Kayak Merkezi'ne hafta sonu gelen tatilciler pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da yer alan kayak merkezinde, telesiyejle dağın zirvesine çıkan ziyaretçiler eşsiz manzaraya sahip bölgeyi kuş bakışı izleme imkanı buldu.

Yaklaşık 175 santimetre kar kalınlığının ölçüldüğü merkezde bazı ziyaretçiler, kayak ve snowboard yaptı.

Aileleriyle Bozdağ'a gelen çocuklar ise karda oynamanın tadını çıkardı.

Misafirlere kayak dersi veren Abdullah Yılmaz, pistlerin spor için ideal olduğunu belirterek, "Burası Uludağ ya da Palandöken olmasa da onları aratmayacak bir kayak merkezi. Özellikle bu yıl kar kalınlığının iyi olması nedeniyle harika kayak yapılıyor. Bütün kayakçıları davet ediyoruz. Buranın tek eksiği konaklama. O da yapılınca daha güzel olacaktır." diye konuştu.

Bodrum'dan geldiğini söyleyen Ali Tekin, tesislerin yeni, pistlerin güzel olması nedeniyle son yıllarda kayak için burayı tercih ettiğini anlattı.

Antalya'dan gelen Süleyman Adam ise Denizli'nin ulaşım kolaylığı sayesinde İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'dan kayak meraklılarının tercih noktası haline geldiğini ifade etti.