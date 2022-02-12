Üye Girişi
Denizli Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Denizli Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

12.02.2022 15:04

Denizli Kayak Merkezi'ne hafta sonu gelen tatilciler pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Denizli Kayak Merkezi'ne hafta sonu gelen tatilciler pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da yer alan kayak merkezinde, telesiyejle dağın zirvesine çıkan ziyaretçiler eşsiz manzaraya sahip bölgeyi kuş bakışı izleme imkanı buldu.

Yaklaşık 175 santimetre kar kalınlığının ölçüldüğü merkezde bazı ziyaretçiler, kayak ve snowboard yaptı.

Aileleriyle Bozdağ'a gelen çocuklar ise karda oynamanın tadını çıkardı.

Misafirlere kayak dersi veren Abdullah Yılmaz, pistlerin spor için ideal olduğunu belirterek, "Burası Uludağ ya da Palandöken olmasa da onları aratmayacak bir kayak merkezi. Özellikle bu yıl kar kalınlığının iyi olması nedeniyle harika kayak yapılıyor. Bütün kayakçıları davet ediyoruz. Buranın tek eksiği konaklama. O da yapılınca daha güzel olacaktır." diye konuştu.

Bodrum'dan geldiğini söyleyen Ali Tekin, tesislerin yeni, pistlerin güzel olması nedeniyle son yıllarda kayak için burayı tercih ettiğini anlattı.

Antalya'dan gelen Süleyman Adam ise Denizli'nin ulaşım kolaylığı sayesinde İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'dan kayak meraklılarının tercih noktası haline geldiğini ifade etti.

Denizli Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Denizli Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Denizli Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Denizli Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

YORUMLAR
500

Kayak Merkezi, Denizli, Antalya, kar, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 16:41:41. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement