Denizli kayak merkezi'nde sezon açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli kayak merkezi'nde sezon açıldı - Son Dakika

Denizli kayak merkezi'nde sezon açıldı

6 saat önce

Denizli Kayak Merkezi'nde sezon açıldıDenizli Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

Denizli Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Kar kalınlığı 50 santimetreyi bulan kayak merkezi ziyaretçilerini bekliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kış turizminde de söz sahibi olması için hayata geçirdiği Ege'nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi, kayak sezonunu açtı. Şehir merkezine 75 kilometre mesafedeki 2 bin 420 metre rakımlı Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi, karla buluşup kayak yapmak isteyen konuklarını bekliyor. Hafta sonu yoğun ziyaretçi bekleyen Kayak Merkezi'nde tüm hazırlıklar tamamlanırken, kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu bildirildi. Özellikle mekanik tesisleriyle kış sporlarında dünya standartlarında hizmet veren tesisin kış turizminde en çok tercih edilen noktalardan biri olmaya devam edeceği belirtildi. Kayak Merkezi, kış sporlarının yapılmasına en uygun olan ve Türkiye'nin sayılı bölgelerinde bulunan kristal kar yapısı ile ön plana çıkıyor. Bu kapsamda kayak merkezi toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 adet pisti ile hizmet veriyor. Amatör ve profesyonel kayakçılar ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her türlü imkanı barındırırken tesiste 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor. Saatte 2 bin 500 kişinin taşınabileceği mekanik tesislerde ziyaretçilerin günübirlik tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yapılar da bulunuyor.

AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Kayak Merkezi'nin turizm anlamında son derece önemli bir yatırım olduğunu, tesisisin açıldığı ilk günden itibaren sadece Denizli'den değil Türkiye'nin 4 bir tarafından ziyaretçi ağırladığını söyledi. Tesisin bu yıl da kış turizminin parlayan yıldızı olacağını vurgulayan Başkan Zolan, Ege'nin Erciyes'i, Uludağ'ı' dediğimiz kayak merkezimiz de karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz diye konuştu.

Denizli kayak merkezi'nde sezon açıldı

Kayak Merkezi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:48 Kaynak: DHA
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