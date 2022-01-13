Denizli Kayak Merkezi'nde sezon yarın açılacak - Son Dakika

Denizli Kayak Merkezi, yeterli kar yağışının ardından yarın sezonu açmaya hazırlanıyor.

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'da yer alan kayak merkezinde iki gündür etkili olan yağış sonucu kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı.

Merkezden yapılan açıklamada, kayak için yeteri kar kalınlığına ulaşılan tesisin, yarından itibaren 09.30-18.00 saatlerinde hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Geçen kış 1 Şubat'ta açılan ve 100 bin misafiri ağırlayan merkeze, bu yıl 150 bin ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor.