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Denizli Kayak Merkezi'ne yeni sezonda 150 bin ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika

Denizli Kayak Merkezi'ne yeni sezonda 150 bin ziyaretçi bekleniyor

27.12.2021 11:43
Denizli Kayak Merkezi'ne yeni sezonda 150 bin ziyaretçi bekleniyor

Kısa sürede kış turizminin gözde mekanları arasına giren Denizli Kayak Merkezi'nin bu yıl yerli ve yabancı 150 bin turisti konuk etmesi bekleniyor.

Kısa sürede kış turizminin gözde mekanları arasına giren Denizli Kayak Merkezi'nin bu yıl yerli ve yabancı 150 bin turisti konuk etmesi bekleniyor.

Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi sınırları içindeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'a bu yıl kar erken düştü.

Geçen kış 1 Şubat'ta açılan ve 100 bin misafiri ağırlayan merkez, kar seviyesinin bir miktar daha yükselmesinin ardından yapılacak değerlendirme sonucu yeni sezon için kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Kesintisiz 12 kilometre kayak imkanı sunan merkezde hazırlıklar gece gündüz devam ediyor.

Tesislerde 24 saat esasına göre çalışan görevliler ziyaretçilerin 1700 ve 1500 metrelik 2 kayak pisti ile çocukların yararlanabileceği 700 metre uzunluğundaki "babylift pistini" hazırlamak için yoğun mesai harcıyor.

Amatör ve profesyonel olarak farklı parkurlarıyla kış turizmine hizmet veren kayak merkezindeki kar kalitesinin, "kristal kar" niteliğinin bulunduğunu ve bunun da kayak turizmi için son derece elverişli olduğu belirtiliyor.

Daha çok İzmir, Aydın, Antalya ve Muğla gibi çevre illerden gelen kayakseverlerin tercih ettiği kayak merkezinde ziyaretçiler, telesiyejle dağın zirvesine çıkarak eşsiz manzaralar sunan bölgeyi kuş bakışı izleme şansı yakalayabiliyor.

???????- "Sezon uzun olacak"

Denizli Kayak Merkezi Pist Sorumlusu Hüseyin Kuşanç, AA muhabirine, bu yıl sezonu erken açmaya çalışacaklarını söyledi.

Uygun hava şartlarına göre sezonun mart-nisan ayına kadar süreceğini öngördüklerini belirten Kuşanç, şöyle dedi:

"2022 sezonuna tüm hızıyla devam ediyoruz. Merkeze gelen yollardaki karları Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle temizledik. Pistlerde kar ezme işlemi süratle devam ediyor. Tesislerimizde ufak tefek eksiklerin tamamlanmasının ardından sezonu açacağız. Kayakçılarımızı bekliyoruz. Geçen yıl 100 bin ziyaretçi ağırlamıştık. Bu yıl ise 150 bin ziyaretçinin kayak merkezine gelmesini bekliyoruz."

Merkezin kış sporları için son derece elverişli olduğunu aktaran Kuşanç, şöyle konuştu:

"Buraya çocuklarıyla, eşleriyle ve arkadaşlarıyla gelenler gün boyu güzel vakitler geçiriyor. Sezonun yoğun geçeceğini tahmin ediyoruz. Kayak merkezine gelenler mutlu, eğlenceli ve keyifli dakikalar yaşıyorlar. Misafirlerimiz sürekli ne zaman açılacağını öğrenmek için arıyorlar."

Dağlara kar düştüğünü görenlerin heyecanla merkeze geldiğini anlatan Kuşanç, "Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl kar yağışı erken oldu. Bu da sezonun iyi geçeceğini gösteriyor. Şu anda pistlerimizde 30 santimetre civarında kar bulunuyor. Yeni yağışlarla birlikte önümüzdeki günlerde tesislerin açılmasını bekliyoruz." dedi.

Tesiste kar ezme makinesinin operatörü Ahmet Taner ise merkeze gelenlerin güzel bir şekilde kayak yapabilmesi için 24 saat esasına göre çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Vatandaşların burada güzel dakikalar geçirebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İlk yağan karı sıkıştırdık. Yeni yağışla birlikte pistleri hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Ne kadar zor olsa da her şey misafirlerimizin eğlenceli vakit geçirmesi için. Biz kayakçılarımız mutlu olsun diye elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

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Kayak Merkezi, Denizli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli Kayak Merkezi'ne yeni sezonda 150 bin ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli Kayak Merkezi'ne yeni sezonda 150 bin ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika
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