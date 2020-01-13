Denizli Kayak Merkezi rekora koşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli Kayak Merkezi rekora koşuyor - Son Dakika

Denizli Kayak Merkezi rekora koşuyor

6 saat önce

Denizli Kayak Merkezi, ziyaretçi sayısı ile rekora koşuyor.

Denizli Kayak Merkezi rekora koşuyor, System.String[]

Denizli Kayak Merkezi, ziyaretçi sayısı ile rekora koşuyor. Yeni sezonda bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.


Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Denizli Kayak Merkezi, ziyaretçi sayısı ile rekora koşuyor. Son dönemde kış sporları için en çok tercih edilen mekanlardan biri olan ve Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi ağırlayan Denizli Kayak Merkezi'ni yeni sezonda şimdiye kadar yaklaşık 50 bin kişi tercih etti. Türkiye'nin birçok kentinden gelen amatör ve profesyonel kayakçılar ile snowboard yapmak isteyenleri ağırlayan tesis 7'den 70'e karla buluşmak isteyen vatandaşlara da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Hafta sonu güzel havayı fırsat bilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan da kayak merkezini ziyaret etti.


Çocuklarla eğlendiler


Vatandaşların kar keyfine ortak olan Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, burada sevgi gösterileri ile karşılandı. Denizli Kayak Merkezi'nden çok memnun olduklarını belirten vatandaşlar, tesisi kente kazandıran Başkan Zolan'a teşekkür etti. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Osman Zolan, kızak alanında kayan çocukların kızaklarını itmesi renkli görüntülere sahne oldu. Ziyaret sırasında vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Zolan çifti daha sonra telesiyej ile M3 zirvesine çıktı. Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kayak kursu verdiği küçüklerle de bir araya gelerek başarılar diledi.


"Denizlimiz artık kış turizminde de söz sahibi"


Başkan Zolan, Denizli Kayak Merkezi'ne olan yoğun ilgiden son derece memnun olduklarını belirterek, tesisin kısa sürede büyük yol kat ettiğini, son dönemde ise kış sporları için en çok tercih edilen mekanlardan biri olduklarını söyledi. Denizli Kayak Merkezi'ndeki kristal kar kalitesinin dünyanın sayılı tesislerinde olduğuna vurgu yapan Zolan, "Amatör ve profesyonel tüm kayakçılara hitap eden toplam 13 kilometre uzunluğunda pistlerimizle, saatte 2 bin 500 kişinin taşınabileceği mekanik tesislerimizle, ziyaretçilerimizin günübirlik tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yapılarımızla sadece Denizli değil ülkemizin 4 bir tarafından gelen vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Havasıyla, pistleriyle ve tüm imkanları ile çok güzel bir tesisimiz var. Ege'nin en büyük kayak merkezine olan ilgi her geçen gün artıyor. Denizlimiz artık kış turizminde de söz sahibi" dedi. - DENİZLİ

Kayak Merkezi, Osman Zolan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi
Kanal İstanbul güzergahında yer alan arsaların fiyatları yüzde 20 arttı Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
19:36 Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
19:36 Vali Yardımcısı İmamgiller, mezarı başında anıldı - Son Dakika
19:36 Aranan şüpheli yol uygulamasında yakalandı - Son Dakika
19:35 Ayakkabı topuğuna eroin saklamış - Son Dakika
19:35 Mersin bakan pakdemirli, 'bobo'ya sahip çıktı - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 19:40:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli Kayak Merkezi rekora koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]