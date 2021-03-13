Denizli Kayak Merkezi, yeniden kayakseverlerle buluştu - Son Dakika

Denizli Kayak Merkezi, yeniden kayakseverlerle buluştu

13.03.2021 22:25

Denizli Kayak Merkezi, hafta içinde yağan karın ardından bugün yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

Denizli Kayak Merkezi, hafta içinde yağan karın ardından bugün yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da yer alan kayak merkezinde, telesiyejle dağın zirvesine çıkan ziyaretçiler eşsiz manzaraya sahip bölgeyi kuş bakışı izleme şansı buldu. Ziyaretçiler, kayak ve snowboard yaptı.

Denizli Kayak Merkezi İdari İşler Sorumlusu İbrahim Özükızıl, AA muhabirine, geçen ay 20 gün hizmet veren tesisi karların erimesi nedeniyle kapattıklarını hatırlattı.

Kar yağmasının kayakçıları çok memnun ettiğini söyleyen Özükızıl, "Özellikle İzmir'den gelen müşterilerimiz çok mutlular." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Burcu İlksöz, "Buranın Denizli için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Çok keyifle kayıyoruz. Pistler de çok güzel. Haftada bir gelmeye çalışıyoruz. Yasakların olduğu dönemde hafta içi geliyorduk. Herkese de tavsiye ediyoruz, çok güzel. Haftaya da kar yağacak tekrar, sezon daha da devam edecek." dedi.

Kayaksever Sinan Çelen de Denizli Kayak Merkezi'nin 5 yıldır aktif olarak çalıştığını belirterek "Bu sene kar az olduğundan daha az gelebildik. Pandeminin de etkisi oldu. Belki son günlerini, son zamanlarını yaşıyoruz ama bugün ve yarın en azından gelmek isteyen herkesi bekleriz. Hafta içi güzel kar yağdı. Şu anda pistler harika." şeklinde konuştu.

Ceren Yoldaş da kayak merkezinin kar kalitesinin çok güzel olduğunu kaydederek " Türkiye'nin her yerinden kayakçılar geliyor. Yakın bir yer olduğu için kısa zamanda ulaşıyoruz. Yolu da güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Veli Şeşen, 20 senedir Marmarmis'te oturduğunu belirterek, "Herkese tavsiye ederiz. Çok güzel bir yer. Ailecek güzel vakit geçirilebileceğimiz bir yer. Kış turizmi için harika. Buradaki konaklama tesisleri ile kış turizminin daha da artacağını düşünüyorum. Kış turizmi için yatırımlar olduğunu görüyorum. Önümüzdeki zamanlarda talebin daha da artacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl 1 Şubat'ta sezonu açılan kayak merkezi, salgın şartları nedeniyle sadece hafta içi hizmet vermiş, 20 günde 100 bin ziyaretçiyi ağırlamıştı. Karın erimeye başlaması ve salgın tehdidi nedeniyle tesis kapanmıştı.

Denizli Kayak Merkezi, yeniden kayakseverlerle buluştu
Denizli Kayak Merkezi, yeniden kayakseverlerle buluştu
Denizli Kayak Merkezi, yeniden kayakseverlerle buluştu
Denizli Kayak Merkezi, yeniden kayakseverlerle buluştu

Kayak Merkezi, Denizli, İzmir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli Kayak Merkezi, yeniden kayakseverlerle buluştu - Son Dakika


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