Denizli Kayak Merkezi, yol kalitesiyle dünya standartlarına kavuştu - Son Dakika

Denizli Kayak Merkezi, yol kalitesiyle dünya standartlarına kavuştu

15.11.2020 14:09

Denizli Kayak Merkezi, yol kalitesiyle dünya standartlarına kavuştu Kar yağışında ulaşımın aksamaması için direkler dikildi Ege'nin en büyük kayak merkezi yeni sezona hazır bekliyor Başkan Osman Zolan;

Denizli Kayak Merkezi, yol kalitesiyle dünya standartlarına kavuştu

Kar yağışında ulaşımın aksamaması için direkler dikildi

Ege'nin en büyük kayak merkezi yeni sezona hazır bekliyor

Başkan Osman Zolan; "Kayak merkezimiz yol kalitesiyle de dünya standartlarında"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kentin kış turizminde de önemli bir cazibe merkezi olması hedefiyle hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, yol kalitesiyle dünya standartlarına kavuştu. 12 kilometre sıcak asfalt çalışması tamamlanan yolda trafik güvenliğini had safhaya çıkartacak tüm önlemler de alındı.

Denizli'nin alternatif turizm kaynaklarından daha fazla yararlanması hedefiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi yol kalitesiyle de dünya standartlarına kavuştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca 12 kilometre sıcak asfalt döşenen Denizli Kayak Merkezi yolunun trafik güvenliğini sağlayacak tüm önlemler de alındı. Su tahliye kanalları ve riskli bölgelerde bariyer çalışmaları tamamlanan 12 kilometrelik güzergahta yol çizgi çalışmaları bitirildi. Tehlike uyarı ve tanzim levhaları döşenen Denizli Kayak Merkezi yolunda kar yağışında ulaşımın aksamaması için yol kenarlarına Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından istikamet görmeyi kolaylaştırıcı kar direkleri de dikildi.

"Yeni sezonu heyecanla bekliyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yol sorununu tamamen bitirdiklerini belirterek, kayak merkezi tesisinin yol kalitesiyle de dünya standartlarını yakaladığını söyledi. Ege'nin en büyük kayak merkezinin her yıl olduğu gibi bu sezonda da başta Ege ve Akdeniz olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ziyaretçi ağırlamasını beklediklerini ifade etti. Başkan Zolan, "Denizlimiz artık kış turizminde de söz sahibi. Yeni sezonu heyecanla bekliyoruz. Bu sezon da karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen herkesi Denizli Kayak Merkezimize bekliyoruz" dedi.

Ege'nin en büyük kayak merkezi

Denizli Kayak Merkezi, kent merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi sınırları içinde bulunan 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da bulunuyor. Dünya standartlarında hizmet veren tesiste toplam 13 kilometre uzunluğunda 9 adet pist yer alıyor. Amatör ve profesyonel kayakçılar ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her türlü imkanı ve pistleri barındıran tesiste saate 2 bin 500 kişiyi taşıyabilecek kapasitede 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant hizmet veriyor. Ziyaretçilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede bulunan Denizli Kayak Merkezi, topoğrafik yapısı ve Alplere özgü kar kalitesi ile kayak ve snowboard yapmak için büyük avantaj sağlıyor.

Denizli Kayak Merkezi, yol kalitesiyle dünya standartlarına kavuştu
Denizli Kayak Merkezi, yol kalitesiyle dünya standartlarına kavuştu
Denizli Kayak Merkezi, yol kalitesiyle dünya standartlarına kavuştu
Denizli Kayak Merkezi, yol kalitesiyle dünya standartlarına kavuştu
Denizli Kayak Merkezi, yol kalitesiyle dünya standartlarına kavuştu
Denizli Kayak Merkezi, yol kalitesiyle dünya standartlarına kavuştu
Denizli Kayak Merkezi, yol kalitesiyle dünya standartlarına kavuştu

Kayak Merkezi, Osman Zolan, Denizli, Kayak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli Kayak Merkezi, yol kalitesiyle dünya standartlarına kavuştu - Son Dakika


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