Denizli Kayak Merkezinde kayak sezonu açıldı - Son Dakika
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Denizli Kayak Merkezinde kayak sezonu açıldı

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentteki turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezinde kayak sezonu açıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentteki turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezinde kayak sezonu açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ege'nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.

Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki 2 bin 420 metre rakımlı Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesindeki Bozdağ'da yer alan Denizli Kayak Merkezi kayak sezonunu açtı.

Karla buluşan kayak merkezinde tüm hazırlıklar tamamlanırken, özellikle mekanik tesisleriyle kış sporlarında dünya standartlarında hizmet veren tesisin kış turizminde en çok tercih edilen noktalardan biri olmaya devam edeceği belirtildi.

Kayakseverlere davet

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Kayak Merkezi'nin turizm anlamında son derece önemli bir yatırım olduğunu belirterek, tesisisin açıldığı ilk günden itibaren sadece Denizli'den değil Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçi ağırladığını kaydetti.

Tesisin bu yıl da kış turizminin parlayan yıldızı olacağını vurgulayan Zolan, "Ege'nin Erciyesi, Uludağı dediğimiz kayak merkezimizde karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Denizli Kayak Merkezi'nin internet sitesi ve sosyal medye hesabından da merkezde kayak ve snowboard sezonunun 26 Aralık tarihinden itibaren açıldığı duyurulurken bölgedeki kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu ifade edildi.

Kristal karlı kayak merkezi

Denizli Kayak Merkezi, kış sporlarının yapılmasına en uygun olan ve Türkiye'nin sayılı bölgelerinde bulunan kristal kar yapısı ile ön plana çıkıyor.

Ege'nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 pisti ile hizmet veriyor. Amatör ve profesyonel kayakçılar ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her türlü imkanın olduğu merkezde 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor.

Saatte 2 bin 500 kişinin taşınabileceği mekanik tesislerde ziyaretçilerin günübirlik tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yapılar da yer alıyor.

Denizli Kayak Merkezinde kayak sezonu açıldı

Kayak Merkezi, Denizli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:09 Kaynak: AA
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