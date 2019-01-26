Son Dakika Haberleri: Denizli Kayak Merkezinde Yaklaşık 100 Kişi Mahsur Kaldı

Denizli Kayak Merkezinde Yaklaşık 100 Kişi Mahsur Kaldı

56 dakika önce

Denizli Kayak merkezinde yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı (3)(Tür: Yurt)

Denizli Kayak merkezinde yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı (3)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:25 Kaynak: DHA

Denizli, Güncel
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