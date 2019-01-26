Denizli Kayak Merkezinde Yaklaşık 100 Kişi Mahsur Kaldı
56 dakika önce
Denizli Kayak merkezinde yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı (3)(Tür: Yurt)
Denizli
Kayak merkezinde yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı (3)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:25 Kaynak: DHA
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