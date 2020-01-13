Denizli kayıp genç süs havuzunda ölü bulundu - Son Dakika

Kayıp genç süs havuzunda ölü bulundu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 17 yaşındaki Kerem K., bir parktaki şelale görünümlü süs havuzunda ölü bulundu.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Bağbaşı Mahallesi'ndeki Bağbaşı Parkı'nda meydana geldi. Parkta temizlik yapan belediye işçileri, şelale görünümlü, içinde küçük mağaraların bulunduğu yapay süs havuzunun içerisinde, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İşçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bulunan kişinin öldüğü belirlendi. Araştırmada, ölen kişinin ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 17 yaşındaki Kerem K. olduğunu tespit etti. Yapılan olay yeri incelemesinde, cesedin yanındaki çantada 2 adet çakmak gazı dolum tüpü bulunduğu öğrenildi. Çanta ve çakmak gazları incelenmek üzere emniyete götürüldü. Cesedi ise savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kale ilçesinde yaşayan ailesinin, geçen cumartesi günü kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Kerem K.'nin gece çakmak gazı soluyup sızması sonucu donarak öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.