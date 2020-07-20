DENİZLİ Kayıp olarak aranan çiftçi, tarlasında baygın halde bulundu - Son Dakika

Kayıp olarak aranan çiftçi, tarlasında baygın halde bulundu

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde kendisinden haber alınamayan Ali Akyol (50), 8 saatlik arama çalışmasının ardından tarlasında baygın halde bulundu.

Acıpayam ilçesi Dodurga Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ali Akyol, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Ancak Akyol, uzun süre evine dönmedi.

Merak eden ailesi kendisine ulaşamayınca ve mahalle sakinleriyle yaptığı aramalardan sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Denizli şubesi ekipleri de katıldı. Ekipler yaklaşık 8 saatlik arama çalışmasının ardından Akyol'u Gümüş Mahallesi'ndeki tarlasında baygın halde buldu. Bilincinin yerinde olmadığı tespit edilen Akyol, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.