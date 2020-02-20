Denizli kayıp yaşlı adamın yakınları endişeli - Son Dakika

Kayıp yaşlı adamın yakınları endişeli

DENİZLİ'de 14 Şubat'tan bu yana kendisinden haber alınamayan kağıt toplayıcısı 75 yaşındaki Muharrem Bakan'ı arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp adamın oğlu Adem Bakan, yakınlarıyla birlikte kentteki cadde ve sokaklarda babasını aradığını belirterek, başına bir şey gelmiş olmasından korktuklarını söyledi.

Merkezefendi'nin İlbade Mahallesi'nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Muharrem Bakan, 14 Şubat Cuma günü sabahı kağıt toplamak için evinden sokağa çıktı. Emekli olan ve ek gelir için kağıt toplayıcılığı yapan Bakan'dan bir daha haber alınamadı. Bakan'ın akşam eve dönmemesi üzerine meraklanan yakınları, yaşlı adamı aramaya başladı ancak bulamadı. Arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine Bakan'ın yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Bakan'ı bulmak için çalışma başlattı. SON GÖRÜLDÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekipleri, yaşlı adamı bulabilmek için ilçedeki güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Bakan'ın son olarak ilçedeki 3. Sanayi Sitesi'nde görüldüğü tespit edildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, Bakan'ın el arabasıyla topladığı kağıtları taşıması yer alıyor.

Yaşlı adamın oğlu Adem Bakan, yakınlarıyla birlikte günlerdir kayıp olan babasını cadde ve sokaklarda aradıklarını söyledi. Babasını görenlerin polise bildirmesini isteyen Bakan, "Babam sabah kağıt toplamaya çıkmış. Gece eve dönmedi. Gün boyu topladığı kağıtları 3'üncü Sanayi Sitesi'ne götürmüş. Kendisinden bir haber alamadık. Okuryazar olmadığı için telefonu da yoktu. Böyle bir şeyin başımıza geleceği aklıma hiç gelmezdi. Polis ekipleri de babamı bulabilmek için çok çabalıyor. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Ciddi bir rahatsızlığı yoktu. Hafıza kaybı yaşamasından da korkuyoruz. Biz kamera görüntülerini izleye izleye cadde ve sokaklarda babamı aramayı sürdüreceğiz. Babamı görenlerin polisi aramalarını rica ediyoruz" dedi.