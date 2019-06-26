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DENİZLİ KAYMAKAMIN KAVGADA BIÇAKLANAN 3 OĞLUNDAN KÜÇÜĞÜ ÖLDÜ

1 saat önce

BURSA'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan ve çıkan bir kavgada bıçaklanan 3 oğlundan Safa Akif İnan (15), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

BURSA'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan ve çıkan bir kavgada bıçaklanan 3 oğlundan Safa Akif İnan (15), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün (salı) saat 19.30 sıralarında, Kınıklı Mahallesi Amfi Park'ta meydana geldi. Denizli Vali Yardımcılığı görevinden geçen şubat ayında Bursa'nın Gemlik ilçesi kaymakamlığına atanan Kemal İnan'ın en küçük oğlu Safa Akif İnan, iddiaya göre, kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti. Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., Amfi Park'ta buluştu. İnan, buluşmaya ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21) ile birlikte gitti. B.Ç. de yanında iki arkadaşıyla birlikte buluşma yerine geldi. Amfi Park'ta buluşan iki grup arasında önce sözlü başlayan tartışma, bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklı kavgada Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralandı. Yaralı 3 kardeş, olay yerine gelen ambulanslarla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Safa Akif İnan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Burak ile Mehmet Buğra İnan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olayın ardından polis ekipleri kavgaya karışan B.Ç., K.E. (16) ve A.S.K.'yi (15) gözaltına aldı. Acılı baba Gemlik Kaymakamı Kemal İnan ise Bursa'dan Denizli'ye geldi. Kaymakam İnan'ı, Denizli'nin ilçe kaymakamları ve İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de yalnız bırakmadı.
DENİZLİ KAYMAKAMIN KAVGADA BIÇAKLANAN 3 OĞLUNDAN KÜÇÜĞÜ ÖLDÜ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:32 Kaynak: DHA
Gemlik, Bursa, Akif İnan, Denizli, Güncel
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