Denizli kaymakamın oğlunun öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Denizli kaymakamın oğlunun öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı

6 saat önce

Kaymakamın oğlunun öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandıDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, 25 Haziran'da iki grup arasında çıkan bıçaklı, neşterli ve muştalı kavgada, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın 3 oğlundan en küçüğü Safa Akif İnan'ın (15) öldürülmesi ve 2'sinin...

Kaymakamın oğlunun öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 25 Haziran'da iki grup arasında çıkan bıçaklı, neşterli ve muştalı kavgada, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın 3 oğlundan en küçüğü Safa Akif İnan'ın (15) öldürülmesi ve 2'sinin de yaralanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede, suça sürüklenen 8 çocuk hakkında, 'kasten öldürmek' ve 'silahla yaralama' suçlarından 24 yıla kadar hapsi istenirken, tartışmanın kız arkadaş yüzünden çıktığı belirtildi.

Çamlaraltı Mahallesi'nde, 25 Haziran'da, iki grup arasında çıkan kavgada Denizli Vali yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan'ın çocukları Safa Akif İnan ve Ahmet Burak İnan (21) bıçakla, Mehmet Buğra İnan (21) ise darbedilerek yaralandı. Kavgada 3 kardeşten göğsünden bıçaklanan Safa Akif İnan (15) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Baran Ç. (14), K.E. (16), B.K. (16), K.B. (16) ve İ.S. (17) tutuklandı. Diğer şüpheliler A.S.K. (15), F.A.B. (14) ve K.O. (14) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TARTIŞMANIN NEDENİ KIZ MESELESİ

Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlu Safa Akif İnan'ın öldürülmesi, iki oğlunun da yaralanmasıyla ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayıp, olayla ilgili iddianameyi hazırladı. İddianameye göre, Safa Akif İnan ile Baran Ç. arasında genç kız E.S. ile ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. İddianamede, Baran Ç.'nin verdiği ifadeye göre E.S., Baran Ç.'yi öptüğünü arkadaşlarına söyledi. E.S.'nin, Baran Ç.'yi öptüğünü duyan eski erkek arkadaşı Safa Akif İnan, sosyal medyadan Baran Ç.'yle mesajlaştı. Mesajlarda iki taraf birbirine hakaret ve küfür edince kavga etmek için buluşma kararı alındı. Olayın yaşandığı Amfi Park'a Safa Akif İnan, ağabeyleri Ahmet Burak İnan, Mehmet Buğra İnan ve 4 arkadaşıyla gitti. Karşı taraf Baran Ç. de arkadaşlarıyla birlikte buluşma yerine geldi. Kavga öncesi Safa Akif İnan'ın ağabeyi Ahmet Burak İnan, karşı tarafa Konu burada kapansın, bir daha da görüşmeyin dedi. Baran Ç. de O zaman Safa benden özür dilesin veya teke tek kavga edelim diye cevap verdi.

KAVGA, 'BİTTİ' DERKEN BAŞLAMIŞ

İki ağabey, kardeşlerini alıp olay yerinden uzaklaştığı sırada karşı tarafın arkadaşları olan 4 kişi daha motosikletle geldi. Olay yerine sonradan gelen ve iki tarafın kavga ettiğini düşünen A.S.K., cebinden bıçak ve neşter çıkarıp, Safa buraya gel lan! diyerek koşmaya başladı. Bunun üzerine Safa Akif İnan'ın ağabeyi Mehmet Buğra İnan, A.S.K.'nin önünü kesip, bıçağı indirmesini istedi. Bu sırada karşı taraftan K.B., Mehmet Buğra İnan'a yaklaşıp, elindeki muşta ile yüzüne yumruk attı. Başka bir çocuğun da İnan'a uçan tekme atmasıyla iki grup arasında kavga başladı. Ağabey Ahmet Burak İnan bu sırada ayağından bıçaklandı. Boğuşma devam ederken Safa Akif İnan da B.K. tarafından bıçaklandı. Safa Akif İnan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. A.S.K. ifadesinde kimseyi bıçaklamadığını söyledi. K.B. ise tartışma sırasında sakız çiğnediğini, karşı taraftan birinin kendisine Karı gibi sakız çiğneme dediği için kavganın başladığını söyledi.

BİRBİRLERİNİ TANIMIYORLARMIŞ

İddianamede, kavgaya karışanların birbirlerini tanımadıkları da yer aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, suça sürüklenen 8 çocuk hakkında, 'kasten öldürmek' ve 'silahla yaralama' suçlarından 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Davanın, Denizli Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde görülmesine başlanacak.

Denizli kaymakamın oğlunun öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı

Akif İnan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:59 Kaynak: DHA
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