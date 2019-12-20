Denizli kekten zehirlendiği şüphelenilen öğrenciler hastanelik oldu-2 - Son Dakika

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Denizli kekten zehirlendiği şüphelenilen öğrenciler hastanelik oldu-2
6 saat önce
2 (Veli Ahmet Erim röp)
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:25 Kaynak: DHA
DENİZLİ KEKTEN ZEHİRLENDİĞİ ŞÜPHELENİLEN ÖĞRENCİLER HASTANELİK OLDU-2 (Veli Ahmet Erim röp)
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