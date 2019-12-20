Denizli kekten zehirlendiği şüphelenilen öğrenciler hastanelik oldu-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli kekten zehirlendiği şüphelenilen öğrenciler hastanelik oldu-2 - Son Dakika

Denizli kekten zehirlendiği şüphelenilen öğrenciler hastanelik oldu-2

6 saat önce

2 (Veli Ahmet Erim röp)

DENİZLİ KEKTEN ZEHİRLENDİĞİ ŞÜPHELENİLEN ÖĞRENCİLER HASTANELİK OLDU-2 (Veli Ahmet Erim röp)

Denizli kekten zehirlendiği şüphelenilen öğrenciler hastanelik oldu-2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:25 Kaynak: DHA
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