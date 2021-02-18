Denizli Kent Müzesi projesine koruma kurulundan onay - Son Dakika

Denizli'de uzun yıllardır yapımı planlanan "Denizli Kent Müzesi" projesinin Aydın Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin uzun yıllardır hayalini kurduğu kent müzesi yapımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasındaki işbirliği protokolünün imzalanmasının ardından projenin görselini kamuoyu ile paylaştı.

Projenin Aydın Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2 bin 570 metrekare kapalı alana sahip olacak kent müzesinde Cumhuriyet döneminden Osmanlı'ya, Denizli'nin mutfak kültüründen Denizli efelerine kadar birçok değer yer alacak. Hane kültürü canlandırma odaları, Denizli mutfak kültürü, Milli mücadelede Denizli, Denizli'nin ileri gelenleri, Denizli'nin ilkeleri, Denizli tarihi, Atatürk'ün büyük Ege gezisi, Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet döneminde bölgede tarım, sanayi, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sosyal hayat, Denizli efeleri, Denizli el sanatları, Osmanlı'dan günümüze dokuma, kumaşçı dükkanı, geçmişten günümüze Denizli geleneksel zanaatlar, ticari hayat, Denizli evleri, Denizli mimarisi ve Denizli'nin simgeleri gibi onlarca değer Denizli Kent Müzesi'nde sergilenecek."

Kültür ve turizm şehri

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirecekleri müzenin turizme katkı ve kentin tarihi değerlerinin gelecek nesillere aktarılması bakımından büyük rol oynayacağını vurguladı.

Denizli Kent Müzesi'nin yer alacağı bölgedeki Atatürk Etnografya Müzesi, Germiyanoğulları Hamamı, Gazi İlkokulu, 800 yıllık Kaleiçi Çarşısı ile İlbadı Mezarlığı gibi tarihi değerlere de dikkat çeken Zolan, "Burada insanlarımızın ziyaret etmek isteyeceği, alışveriş yapacağı bir aks oluşturmak istiyoruz. İşte bu noktada Denizli Kent Müzemiz inşallah şehrimizi bir kültür merkezi, turizm merkezi noktasına getirme anlamında çok önemli bir mihenk taşı olacak. Geçmişimizi geleceğe taşıyarak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.