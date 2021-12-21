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DENİZLİ, KENT MÜZESİNE KAVUŞUYOR - Son Dakika

DENİZLİ, KENT MÜZESİNE KAVUŞUYOR

21.12.2021 19:35

DENİZLİ'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu Kent Müzesi'ne düzenlenen protokol ile kavuşuyor.

DENİZLİ'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu Kent Müzesi'ne düzenlenen protokol ile kavuşuyor. Taş binalar olarak bilinen eski Endüstri Meslek Lisesi'nin Denizli Kent Müzesi'ne dönüştürülmesi için protokolü imzalayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kent Müzesi Denizli'mize çok yakışacak, şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Taş binalar olarak bilinen eski Endüstri Meslek Lisesi'nin Denizli Kent Müzesi olarak hayata geçmesi için yapım protokolü imzalandı. Taş binalar önünde düzenlenen imza törenine, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan (YİKOB) Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol ve müzenin yapımı ihalesini alan firma temsilcisi Cahit Zeydanlı katıldı.

'KENT MÜZESİ DENİZLİMİZ'E ÇOK YAKIŞACAK'

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin uzun zamandan beri arzuladığı bir projeyi gerçekleştirecek imzaları atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtip, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valiliik ve Büyükşehir Belediyesi arasında ilk protokolü yaptıktan sonra Bakanlığımız projenin detaylandırılması noktasında yoğun bir çalışma sarf etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büromuz (KUDEB) ve tüm arkadaşlarımız Bakanlığımızla beraber olup projeyi çalıştı. Proje bize teslim edildikten sonra ihalesini gerçekleştirdik. Bu binalar artık Denizli Kent Müzesi olarak şehrimizin geçmişini, değerlerini yaşatacak ve tarihimiz kaybolmadan gelecek nesillere aktaracak. Değerlerimizin unutulmaması adına böyle bir işi yapmaktayız. Proje 27 milyon liraya mal olacak ve 450 günde tamamlanacak. Şehrimizde müzeler konusunda çok eksiklik hissettik. İnşallah burada güçlü bir başlangıç yapacağız. Sonrasında da diğer müzelerimizle ilgili çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz. Denizli Kent Müzemizin de ilk kazmasını vuruyoruz. Kent Müzesi Denizli'mize çok yakışacak" dedi.

'MÜZE DENİZLİ İÇİN BİR EKSİKLİKTİ'

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, Denizli'ye geldiğinde gördüğü ilk eksikliklerden biri olan Kent Müzesi için kendi görev süresinde yapımına imza atmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade edip, "Denizli'nin yıllardır özlemle beklediği, kamuoyunda her platformda dile getirilen bir eksikliği bugün gidermek için ilk adımı atmış bulunuyoruz. Kentimizin dokusuna uygun bir projeyle Denizli'mizin hizmetine bu müzeyi sunacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Atik, Başkan Zolan ve firma temsilcisi Zeydanlı Denizli Kent Müzesi'nin yapım protokolünü imzalayarak, tarihi taş binalar önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

DENİZLİ, KENT MÜZESİNE KAVUŞUYOR
DENİZLİ, KENT MÜZESİNE KAVUŞUYOR
DENİZLİ, KENT MÜZESİNE KAVUŞUYOR
DENİZLİ, KENT MÜZESİNE KAVUŞUYOR

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Osman Zolan, Denizli, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ, KENT MÜZESİNE KAVUŞUYOR - Son Dakika


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