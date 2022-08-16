Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü

Diyanet İşleri Başkanlığı, Denizli'de 3 imam ve bir müezzinin eskort kızlarla birlikte olduğu iddiasıyla soruşturma başlattı. Olay kentte din görevlilerinin eskort kızlarla birlikte olduğu söylentilerinin ortaya çıkması ile başladı. Konu din görevlileri arasında sıklıkla konuşulmaya başlanınca Merkezefendi İlçe Müftülüğü idari soruşturma başlattı. Bu sırada müftülüğü denetime gelen Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri de olaydan haberdar olarak soruşturma başlattı.

GÖRÜŞMELER CAMİYE AİT TELEFONDAN YAPILMIŞ

İddialara göre 3 imam ve bir müezzin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda din görevlisinin ifadesine başvuruldu. Son olarak soruşturmaya konu olan 4 din görevlisi dinlendi. Eskort kızlarla yapılan görüşmelerin bir camiye kayıtlı telefondan yapıldığı, WhatsApp ve twitter uygulamalarının kullanılarak temasa geçildiğinin tespit edildiği öne sürüldü.

SENDİKA BAŞKANI: MÜFTÜ AÇIĞA ALINMALIDIR

Soruşturma dedikodularının yayılması üzerine Adil Sen Genel Başkanı Ahmet Murat Hocaoğlu Denizli'ye gelerek il müftülüğü önünde açıklama yaptı. İlçe müftüsünün soruşturmanın selameti açısından açığa alınmasını isteyen Hocaoğlu, "Üyelerimize mobbing yapılmakta ve hukuksuz bir şekilde Merkezefendi İlçe Müftüsü tarafından çalışan arkadaşlarımız birbirlerini şikâyet etmeye zorlanmaktadır. Oynanan oyunları görüyoruz. Üyelerimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından, çalışan arkadaşlarımıza bir daha baskı kurmasına fırsat vermemek için soruşturma bitene kadar Merkezefendi ilçe müftüsünün derhal açığa alınması gerektiği kanaatindeyiz." dedi.

"SORUŞTURMADAN SONUÇ ÇIKMAZSA GEREKLİ ADIMI ATACAĞIZ"

Soruşturmadan bir sonuç çıkmaması durumunda soruşturmayı açanlar hakkında adım atacaklarını söyleyen Hocaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Denizli il Müftülüğü çalışanlarıyla alakalı duyduğumuz duyumlar üzerine ilçe müftülüklerinde olan güzide görev arkadaşlarımızın hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili buraya geldik. Hakkında belden aşağı vurulan arkadaşlarımızla alakalı sadece duyumlardan ibaret olan konularla ilgili bazı temaslarda bulunmak zorunda kaldık. Kuvvetli şüphe olmadığı halde, farklı iddialar sebebiyle birileri tarafından zorlanarak adeta mobbing yapılarak şikâyete zorlandığını tespit ettik. Bu soruşturma içine dâhil edilen 4 kişiden üç tanesinin Adil Sen'e üye olması bizi son derece rahatsız etti. Hukuken bir kişi hakkında işlem yapılırken kuvvetli şüphe olmalı. Ondan sonra soruşturma başlatılmalı. Özellikle bir kişi hakkında soruşturma açılsın diye birileri tafrandan zorlanıyor ise bu hukuk dışı bir uygulamadır. Soruşturmadan hiçbir sonuç çıkmazsa bunu kuranlar hakkında adımlar atacağımızı duyururuz."

Kaynak: Sözcü