DENİZLİ Kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza kesildi
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Kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza kesildiDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde kırmızı ışıkta geçen 32 yayaya toplam 3 bin 456 lira para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:21 Kaynak: DHA
Kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza kesildi Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde kırmızı ışıkta geçen 32 yayaya toplam 3 bin 456 lira para cezası kesildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Saltak ve Mimar Sinan Caddesi
'nin kesiştiği kavşakta yayalara yönelik denetim yaptı. Polis
ekipleri, yaya geçidinden kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen kişilere 108'er lira para cezasi verildi. 1 saat süren denetim kapsamında 32 yayaya toplam 3 bin 456 lira para cezası kesildi. Bazı yayalar duruma itiraz ederek yeşil ışıkta geçtiğini savunurken, bazıları ise cezayı gülümseyerek karşıladı.
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