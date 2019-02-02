Son Dakika Haberleri: Denizli Kırmızı Işıkta Durmadı, Polis Memurunun Ölümüne Neden Oldu

Denizli Kırmızı Işıkta Durmadı, Polis Memurunun Ölümüne Neden Oldu

1 saat önce

Denizli Kırmızı ışıkta durmadı, polis memurunun ölümüne neden oldu(Tür: Yurt)

Denizli Kırmızı ışıkta durmadı, polis memurunun ölümüne neden oldu

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:41 Kaynak: DHA

Polis, Denizli, Güncel
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