Denizli Kırmızı Işıkta Durmadı, Polis Memurunun Ölümüne Neden Oldu

Kırmızı ışıkta durmadı, polis memurunun ölümüne neden oldu (2)
ÖLEN POLİSİN BABASIYLA OĞLU KAZAYA ŞAHİT OLMUŞ Denizli
'nin Honaz
ilçesindeki kavşakta kırmızı ışıkta geçen minibüsün otomobiline çarptığı koruma polisi Fahrican Acamoğlu'nun (28) öldüğü kazayla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Kaza anında yolun karşısında, Acamoğlu'nun babası Cavit Acamoğlu (65) ile oğlu 5 yaşındaki Emir Talha'nın beklediği öğrenildi. Fahrican Acamoğlu'nun, yarıyıl tatili için oğlu Emir Talha'yı Konya
'da yaşayan babası Cavit Acamoğlu'nun yanına gönderdiği, okulların açılacak olması nedeniyle dede ile torunun birlikte Denizli'ye geldiği ifade edildi. Organize Sanayi Bölgesi
kavşağında torunuyla otobüsten inen Cavit Acamoğlu'nun oğlu Fahrican Acamoğlu'nu arayıp, kendilerini almasını istediği ve kavşaktaki kazaya da bu sırada şahit olduğu ortaya çıktı.
GÖZYAŞLARIYLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Kazada ölen Acamoğlu için Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız
, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir
, İl Jandarma
Komutanı Albay Metin Düz, Honaz Kaymakamı Zafer Öz
, üst düzel polis müdürleri, jandarma ve çok sayıda polis memuru törene katıldı. Ölen Acamoğlu'nun eşi Gonca Acamoğlu, olanların farkında olmayan 5 yaşındaki Emir Talha ile oğlunu gözlerinin önünde kaybeden baba Cavit Acamoğlu da törende yer aldı. Uzun süre gözyaşı döken Cavit Acamoğlu'nu, polisler teselli etti. Gonca Acamoğlu ise oğluna sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Okunan duanın ardından eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Gonca Acamoğlu, Fahricanım gidemez diyerek gözyaşı döktü. Baba Cavit Acamoğlu oğlunun tabutunu, Gonca Acamoğlu ise eşinin fotoğrafını öptü.
Kaymakam Zafer Öz ise, korumalığını yapan polis memuru Fahrican Camoğlu için duygusal bir konuşma yaptı. Öz, 2 yıl birlikte çalıştıklarını ifade ederek, Yaklaşık 7 yıl ilçemizde çalıştı. Honaz halkı kardeşimizi en iyi şekilde uğurluyor. Ben derin bir üzüntüyle karşınızdayım. Çok ciddi manada üzüntü duyuyoruz. Vatandaşın huzuru için çalışan biriydi. İki yıl boyunca tanıdığım kişiye nasip bu şekilde vedaymış dedi.
Fahrican Acamoğlu'nun cenazesi yarın (pazar) öğle namazının ardından toprağa verilmek üzere Konya'nın Karapınar
ilçesine götürüldü.