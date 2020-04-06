DENİZLİ Kısmı karantinadaki Acıpayam ilçesinde giriş çıkışlar kontrol altında - Son Dakika

Kısmı karantinadaki Acıpayam ilçesinde giriş çıkışlar kontrol altında

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, koronavirüs (Kovit 19) salgını tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kısmı karantina kararı aldı. İlçeye karayolundan giriş ve çıkışlar polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Acıpayam ilçesinde koronavirüs testilerinin pozitif çıkması üzerine Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ilçeye karayolundan giriş ve çıkışların kontrol altına alınmasına karar verdi. Antalya karayolundan iki girişi bulunan ilçenin sınırlarında polis ve jandarma ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, kontrol noktalarında tüm araçları durdurup, sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapıyor ve seyahat izin belgesi olup olmadığını kontrol ediyor. Maskesiz sürücülere, ekipler maske takmalarını belirtirken, araç içindeki yolculara da sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılar da yapılıyor. İzin belgeleri olmayan ve çeşitli gerekçelerle akraba ziyareti yapacağını söyleyen sürücüler, ekipler tarafından geldikleri yöne geri gönderilip, evde kalmaları isteniyor. İlçede kısmı karantina kapsamında belediye araçları ve camilerden vatandaşların evde kalmaları yönünde anonslar yapılıyor.