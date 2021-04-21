DENİZLİ KIZI, İKİNCİ EŞİNİN TACİZİNE UĞRAYAN ANNE: ÇOCUKLARA UZANAN ELLER KIRILSIN - Son Dakika

DENİZLİ'de, 15 yaşındaki üvey kızına 4 yıldır cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen M.A.D.'nin (42) yargılanmasına başlandı. Tutuksuz yargılanan M.A.D. duruşmaya katılmayınca, mahkeme heyeti bir sonraki davaya zorla getirilmesine hükmetti. Anne F.D. (40) duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Eşim 4 yıl önce tacizlere başlamış. Kızım korktuğu için bana anlatamamış. Adalet yerini bulsun. Kadınlar susmasın. Çocuklara uzanan eller kırılsın" dedi.

Denizli'de yaşayan tekstil işçisi F.D., 13 yıl önce çelik kapı ustası M.A.D. ile ikinci evliliğini yaptı. İlk evliliğinden kızı Ş.Z.Ş.'yi dünyaya getiren F.D.'nin ikinci evliliğinden de erkek çocuğu oldu. Lise 1'inci sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki Ş.Z.Ş., annesi F.D.'ye 16 Aralık 2020'de üvey babası M.A.D.'nin kendisini cinsel tacizde bulunduğu söyledi. Bunun üzerine F.D. savcılığa gidip, eşi M.A.D.'den şikayetçi oldu. Savcılık konuya ilişkin soruşturma başlatırken, M.A.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis M.A.D.'nin yanı sıra F.D. ve kızı Ş.Z.Ş.'nin de ifadelerini aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak, avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu 2 ay sonra tahliye edildi.

Başlatılan soruşturmanın ardından M.A.D. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Denizli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya mağdur çocuk Ş.Z.Ş ve annesi F.D katıldı. Tutuksuz yargılanan M.A.D. ise duruşmaya gelmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile tarafların avukatı salonda hazır bulundu. Duruşma, tutuksuz yargılanan sanığın bir sonraki davaya zorla getirilmesine hükmedilerek 14 Eylül'e ertelendi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Duruşma sonrası açıklama yapan anne F.D. "Eşim 4 yıl önce tacizlere başlamış. Kızım korktuğu için bana anlatamamış. Polise gidip şikayetçi olduk. Cezaevine girdi. 2 ay sonra tahliye edildi. 13 senemi verdim evliliğim için. En ağır cezayı istiyorum" dedi.

'KADINLAR SUSMASIN, ÇOCUKLARA UZANAN ELLER KIRILSIN'

Kızının yaşadıkları nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini ifade eden F.D., "Yaşananlar nedeniyle çocuğumun psikolojisi bozuldu. Haftanın 2 günü psikoloğa gidiyor. Kabuslar görüyor. Adını duyduğunda bile ağlamaya başlıyor. Benim de dünyam alt üst oldu. Allah'a şükür daha da ileri gitmeden durumu fark ettik. Bunların düşüncesi bile kötü. Adalet yerini bulsun. Bu tür pislikler gizli kalmasın. Kadınlar susmasın. Çocuklara uzanan eller kırılsın" diye konuştu.