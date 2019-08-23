DENİZLİ Kolunu havuzun su tahliye pompasına kaptıran Rus çocuk, Denizli'de tedavi görüyor

Kolunu havuzun su tahliye pompasına kaptıran Rus çocuk, Denizli'de tedavi görüyor

Rusya'nın St. Petersburg kentinden ailesiyle tatil için geldikleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaldıkları otelin havuzunda yüzerken kolunu su tahliye pompasına kaptırıp, boğulmak üzereyken çıkarılan 12 yaşındaki Alisa Adamova, Denizli'ye getirilerek tedaviye alındı. Yoğun bakımda tutulan Adamova'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

St. Petersburg'dan ailesiyle Türkiye'ye tatil için gelen 12 yaşındaki Alisa Adamova, geçen 18 Ağustos'ta, Bodrum'da kaldığı otelin havuzunda yüzerken pompanın borunun içine çektiği kolunu kurtaramadı. Son anda, küçük kızının boğulmak üzere olduğunu gören babası ve görevliler, kolunu pompadan çıkarıp, havuzun dışına aldı. Oldukça fazla su yutan Adamova'ya, ilk müdahale yapıldıktan sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Ardından Alisa Adamova, ambulansla Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk yoğun bakım ünitesinde alınan Adamova'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

RUSYA'DAN İKİ DOKTOR GELDİ

Olayın ardından Rusya'dan iki doktor ile elçilik görevlileri, dün hastaneye geldi. Alisa Adamova'nın sağlık durumu hakkında bilgi alıp, ambulans uçakla Rusya'ya götürülmesi konusunu görüştü. Ancak Alisa Adamova'nın sağlık durumu nedeniyle götürülmesinin sakıncalı olduğu öğrenildi.

UZUN SÜNE SUDA KALMIŞ

Adamova'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Öğretim Görevlisi Dr. Gürbüz Akçay, geldiğinde derin koma durumunda olduğunu ifade ederek, Bodrum'dan 112 vasıtasıyla bize getirildi. Geldiğinde derin koma durumundaydı. Oksijensiz kalmasına bağlı kalp, karaciğer, böbrek ve beyin etkilenmişti. Geldiği günden beri hastanın şimdilik solunumu ve dolaşımı stabil, karaciğer ve böbrek yetmezliği devam ediyor. Hastamız, hastanemiz tarafından tüm sağlık hizmetini almaya devam etmektedir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Suda boğulma durumlarında özellikle 5 dakikadan fazla su içinde kalma, geri dönüşü olmayan hazarlara neden olabilmektedir. Biz ülkemiz ve hastanemiz adına hastamız için tüm gayretimizi sarf etmekteyiz dedi.

KOLU İYİ DURUMDA

Dr. Akçay, Alisa Adamova'nın kolunun da ameliyatla kurtarıldığını belirterek, Hastamızın boğulma sebebi, elini havuzun tahliye borusuna sokmuş ve dirseğe kadar orada kalmış. Bize geldiğinde kolundaki dolaşım tamamen bozulmuştu. Buradaki ortopedi doktorlarımız yaptıkları ameliyatla kolu kurtardılar. Şu an için kol sağlığını koruyor. Bize iletilen en az 5 dakika suda kaldığı yönünde. Şu anki durumu bile hasta için bir mucize. Ağır bir kaza atlatmış. Bu kazanın ardından gerek 112 Acil Sağlık, gerekse ilk gidilen hastanedeki meslektaşlarımız bize gelinceye kadar ellerinden geleni yapmışlar. Burada da çocuk kardiyoloji, nefroloji, nöroloji, gastroenteroloji, çocuk cerrahi ve anestezi ekibimizle çocuğu dikkatle takip ediyoruz diye konuştu.